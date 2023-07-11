Рублев проиграл все восемь четвертьфиналов на «Больших шлемах»
Седьмая ракетка мира Андрей Рублев проиграл Новаку Джоковичу в четвертьфинале «Уимблдона» – 6:4, 1:6, 4:6, 3:6.
Для Рублева это был восьмой четвертьфинал на «Больших шлемах». Он никогда не выходил в 1/2.
На US Open-2017 он в трех сетах проиграл Рафаэлю Надалю.
На US Open-2020 – в трех сетах Даниилу Медведеву.
На «Ролан Гаррос»-2020 – в трех сетах Стефаносу Циципасу.
На Australian Open-2021 – в трех сетах Медведеву.
На «Ролан Гаррос»-2022 – Марину Чиличу на решающем тай-брейке.
На US Open-2022 – в трех сетах Фрэнсису Тиафу.
На Australian Open-2023 – в трех сетах Джоковичу.
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Андрюха топ
Но с другой стороны, лучше проиграть 8 четвертьфиналов ТБШ, чем ни разу там не побывать.
27. Кафельников 13
37. Давыденко 10
47. Сафин 9
58. Метревели, Рублев 8
64. Медведев 7
73. Южный 6
85. Хачанов 5
В полуфиналах при этом играло около 120 мужчин
В принципе Рублёв хорош. Последние три года ниже определённого уровня не падает. А вот выше прыгнуть Андрей как будто способен только в Монте-Карло))