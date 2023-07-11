Рублев проиграл все восемь четвертьфиналов на «Больших шлемах»

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев проиграл Новаку Джоковичу в четвертьфинале «Уимблдона» – 6:4, 1:6, 4:6, 3:6.

Для Рублева это был восьмой четвертьфинал на «Больших шлемах». Он никогда не выходил в 1/2.

На US Open-2017 он в трех сетах проиграл Рафаэлю Надалю.

На US Open-2020 – в трех сетах Даниилу Медведеву.

На «Ролан Гаррос»-2020 – в трех сетах Стефаносу Циципасу.

На Australian Open-2021 – в трех сетах Медведеву.

На «Ролан Гаррос»-2022 – Марину Чиличу на решающем тай-брейке.

На US Open-2022 – в трех сетах Фрэнсису Тиафу.

На Australian Open-2023 – в трех сетах Джоковичу.

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