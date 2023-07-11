Рублев проиграл все восемь четвертьфиналов на «Больших шлемах»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Australian Open US Open Уимблдон Ролан Гаррос ATP Марин Чилич Андрей Рублев Фрэнсис Тиафу Даниил Медведев Теннис

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев проиграл Новаку Джоковичу в четвертьфинале «Уимблдона» – 6:4, 1:6, 4:6, 3:6.

Для Рублева это был восьмой четвертьфинал на «Больших шлемах». Он никогда не выходил в 1/2.

На US Open-2017 он в трех сетах проиграл Рафаэлю Надалю.

На US Open-2020 – в трех сетах Даниилу Медведеву.

На «Ролан Гаррос»-2020 – в трех сетах Стефаносу Циципасу.

На Australian Open-2021 – в трех сетах Медведеву.

На «Ролан Гаррос»-2022 – Марину Чиличу на решающем тай-брейке.

На US Open-2022 – в трех сетах Фрэнсису Тиафу.

На Australian Open-2023 – в трех сетах Джоковичу.

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53 комментария

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Nikolay Stavrogin
Это как серия пропущенных Акинфеева в лч. С одной стороны не очень, с другой, а много вообще людей выходило в четвертьфинал большого шлема? А восемь раз сколько?
Андрюха топ
+125
-4
+121
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Паскаль Шимбонда
Ответ Vale1
Эх, Андрюха... Невезение или психология? На остальных-то турнирах все куда лучше... Очень надеюсь, что эта серия однажды прервется, особенно после того, как Рублев выиграл первый "Мастерс")
Ну, 2 поражения Джоко, 1 поражение Надалю. 2 поражения Медведеву на харде, когда тот если не лучший игрок последних лет, то очень близко. Ципа на грунте тоже силен, объективно если. Да, Чилича и Тиафу можно было обыгрывать, но рано или поздно он пройдет в пф, не сомневаюсь)
+43
0
+43
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murzzzzzilka
Тоже своего рода достижение:)
Но с другой стороны, лучше проиграть 8 четвертьфиналов ТБШ, чем ни разу там не побывать.
+37
-2
+35
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Verdo
стабильность, признак мастерства)
+27
-2
+25
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pizzatcarizza
Самое обидное Чиличу,остальные без шансов практически
+24
0
+24
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Hitgoe Himgob
Ответ Nikolay Stavrogin
Это как серия пропущенных Акинфеева в лч. С одной стороны не очень, с другой, а много вообще людей выходило в четвертьфинал большого шлема? А восемь раз сколько? Андрюха топ
Наши по 1/4 на ТБШ
27. Кафельников 13
37. Давыденко 10
47. Сафин 9
58. Метревели, Рублев 8
64. Медведев 7
73. Южный 6
85. Хачанов 5

В полуфиналах при этом играло около 120 мужчин
+21
0
+21
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Vale1
Эх, Андрюха... Невезение или психология? На остальных-то турнирах все куда лучше... Очень надеюсь, что эта серия однажды прервется, особенно после того, как Рублев выиграл первый "Мастерс")
+18
0
+18
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Жирный Лукаку
Ответ Nikolay Stavrogin
Это как серия пропущенных Акинфеева в лч. С одной стороны не очень, с другой, а много вообще людей выходило в четвертьфинал большого шлема? А восемь раз сколько? Андрюха топ
Если правильно посчитал, у Медведев их только 7. Пусть и внутри семи победа и финалы
+17
0
+17
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forsp
Так уже есть прогресс — проиграл в четырёх, а не в трёх сетах.
+15
0
+15
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Kazanest
Все достойные в соперниках.
+13
0
+13
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costa0545
У Андрея, только два четвертьфинала, которые он мог бы выиграть, это у Чилича и Тиафу, а в других шансов не было)))
+11
0
+11
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Istianoff
Ничего, надеюсь у него получится. Приятный чел.
+8
0
+8
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And Justice for All
Сегодня всего лишь во второй раз в четвертьфинале смог взять сет.
В принципе Рублёв хорош. Последние три года ниже определённого уровня не падает. А вот выше прыгнуть Андрей как будто способен только в Монте-Карло))
+7
0
+7
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Vale1
Ответ Паскаль Шимбонда
Ну, 2 поражения Джоко, 1 поражение Надалю. 2 поражения Медведеву на харде, когда тот если не лучший игрок последних лет, то очень близко. Ципа на грунте тоже силен, объективно если. Да, Чилича и Тиафу можно было обыгрывать, но рано или поздно он пройдет в пф, не сомневаюсь)
Он это заслуживает, в конце концов, всей своей карьерой, как и "Мастерс", дай Бог, не единственный...
+6
0
+6
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Евгений Птицын
Похоже, что 8 первых четвертьфиналов без единого полуфинала на ТБШ – это рекорд. 7 было у Робредо.
+5
0
+5
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zbcp8dgfk4
Ну хотя бы сет взял
+4
0
+4
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justbored
Рублёв старательный мальчик, но не самец, увы.
+5
-2
+3
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El Diablo
Зато попал в восьмёрку сильнейших на всех четырёх турнирах Большого шлема💪
+4
-1
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atelos
Ответ ни первый_ни последний
размах на рубль удар на копейку
а у тебя и размах то два пальца на руке
+3
0
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mehmet scholl
Шансов не было
+2
0
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Антон Тимофеев
С учетом того, что Рублев выше 5 места не добирался, то в четвертьфинале у него соперники, в основном, с 1-4 места, а тут шансов почти нет((( Похоже, Андрею для полуфинала Шлема, надо как-то на 4-ое место рейтинга попасть, что довольно сложно..
+2
0
+2
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Arti22
У него техника не для топ-5, это всё что могу сказать, он не может отбивать быстрые мячи, либо на хавкорт полусвечкой отвечает либо в сетку или аут. Он может играть только по статическим мячам, в динамике его ударам не хватает плоскости и мощности
+2
0
+2
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гилберт
Мистер четвертьфинал.
+2
-1
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Матвей Суицидин
тупо с сеткой не везет Рублю
+1
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Furry
Ответ alexus-1990
добирался же Рууд или Циципас как то до 4 строчки и выше. Рублёв не сказать что чем то уступает им
Так Циципас для полуфиналов обыгрывал и Федерера и Надаля, и Медведева и Зверева, и того же Рублева, так что как-то так..
+1
0
+1
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