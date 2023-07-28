19-летняя Ноха Акуг вышла в финал на первом турнире WTA, в основу которого попала

Теги WTA Hamburg European Open Нома Ноха Акуг Теннис

207-я ракетка мира немка Нома Ноха Акуг (WC), в Гамбурге обыгравшая Диану Шнайдер 6:3, 6:3, вышла в финал на первом турнире WTA, в основу которого попала. Ранее 19-летняя Ноха Акуг десять раз играла в квалификациях WTA и выиграла пять матчей.

В финале Ноха Акуг сыграет с другой дебютанткой стадии – 32-летней Арантой Рус.

На прошлой неделе, напомним, россиянка Мария Тимофеева выиграла в Будапеште первый турнир, в основу которого попала (как лаки-лузер).

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3 комментария

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Vale1
Чудеса женского тенниса, причем вторую неделю подряд...
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Eugenie Nation
Для галочки, подписался на Ному когда было 3300
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Eugenie Nation
Интересный момент. 4 из 5 матчей турнира, левша Нома сыграет против левшей
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