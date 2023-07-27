207-я ракетка мира Ноха Акуг отыграла сет и брейк и впервые вышла в полуфинал на турнире WTA
207-я ракетка мира Нома Ноха Акуг победила Мартину Тревисан в четвертьфинале в Гамбурге – 5:7, 6:4, 7:5.
Во втором сете Ноха Акуг отыгралась со счета 0:2. В решающей партии соперницы трижды обменялись брейками.
Ноха Акуг впервые вышла в полуфинал на уровне WTA. Она чемпионка одного турнира ITF.
По итогам турнира 19-летняя немка дебютирует в топ-170.
Теперь она поборется с Дианой Шнайдер или Бернардой Перой.
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