207-я ракетка мира Ноха Акуг отыграла сет и брейк и впервые вышла в полуфинал на турнире WTA

Теги WTA Мартина Тревисан Hamburg European Open Нома Ноха Акуг Теннис

207-я ракетка мира Нома Ноха Акуг победила Мартину Тревисан в четвертьфинале в Гамбурге – 5:7, 6:4, 7:5.

Во втором сете Ноха Акуг отыгралась со счета 0:2. В решающей партии соперницы трижды обменялись брейками.

Ноха Акуг впервые вышла в полуфинал на уровне WTA. Она чемпионка одного турнира ITF.

По итогам турнира 19-летняя немка дебютирует в топ-170.

Теперь она поборется с Дианой Шнайдер или Бернардой Перой.

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