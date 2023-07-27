Тренер Мирры Андреевой: «Конкретной цели на US Open нет. Каждый матч для нее – 50 на 50»

Теги US Open WTA Жан-Рене Лиснар Мирра Андреева Теннис

Тренер Мирры Андреевой рассказал о ее календаре на ближайшие месяцы.

– В связи с ограничениями по числу турниров для теннисисток ее возраста у вас уже есть конкретный план по тому, где Мирра выступит до конца сезона?

– Да, конечно. Сейчас – Лозанна, далее – Кливленд и US Open. Затем – Азия, где точно – Пекин и Гонконг, но по другим турнирам окончательного решения еще нет.

– Чего ожидаете от нее на US Open и какое покрытие считаете для нее оптимальным?

– Она играет хорошо на любом покрытии и на каждом из них может обыграть кого угодно, что уже доказывала и в Париже, и в Лондоне, и в Мадриде. А конкретной цели на US Open нет. Каждый матч для нее – 50 на 50, и Мирра будет сложным соперником для любого, как и любой – сложным для нее. На любом турнире, в котором участвует, она может вылететь в первом раунде, а может и выиграть его целиком. Все зависит от того, что она «выложит на стол» в конкретный день.

– Недавно прошел слух, что Мирра хочет поменять спортивное гражданство с российского на французское, как поступила другая теннисистка из вашего центра, Варвара Грачева. Агент Андреевой Лев Кассиль тут же это опроверг, а есть ли что сказать по этому поводу вам? Может, знаете что-нибудь о предложении, которое получала Мирра?

– Мне кажется, это не более чем сплетня, пущенная каким-то журналистом. Федерация тенниса Франции точно этого не делала, она никому ничего подобного не предлагает. По крайней мере, о теннисистах из нашего центра могу сказать об этом точно. Может, если спортсмен хочет играть за другую страну, он сам предпринимает для этого какие-то шаги. Но Мирра никогда такого не говорила, и вообще применительно к их семье ничего такого не слышал, – сказал Жан-Рене Лиснар в интервью «Спорт-Экспрессу».

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4 комментария

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Сергей48
Адекватная оценка тренера! Удачи Мирре!
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billy_pilgrim
Здравый, адекватный подход!
Болельщикам простительно отдаваться на волю эмоциям, такова уж наша природа. Главное, чтобы было спокойствие и компетентность в тренерском стане! Удачи!
+2
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Сергей48
Ответ Eugenie Nation
Жаль такой же адекватности нет у ее новых фанатов. За два- три месяца вознесли девочку до будущих легенд)
Пусть оправдывает выданные авансы и учиться справляться с повышенным вниманием. Одна из составляющих её профессии) Планку она сама себе обозначила высокую по жизни
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