Мирра Андреева: «Новая цель – топ-50. Если сейчас не получится, то впереди у меня 20 лет, чтобы это сделать»

Мирра Андреева прокомментировала разгромную победу на старте турнира в Лозанне.

В первом круге она отдала два гейма Даяне Ястремской – 6:0, 6:2.

«Я очень довольна сегодняшней победой. Я показала хороший теннис. Хотя, лучше уточните у моего тренера (улыбается). Я просто старалась играть в свой теннис, не обращать ни на что внимание и бороться за каждое очко.

В начале сезона я хотела попасть в топ-70, сейчас я 66-я. Эта цель достигнута. Новая – попадание в топ-50. Если [сейчас] не получится, то впереди у меня 20 лет, чтобы это сделать», – сказала Андреева после матча.

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