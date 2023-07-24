Мирра Андреева: «Новая цель – топ-50. Если сейчас не получится, то впереди у меня 20 лет, чтобы это сделать»

Теги WTA Ladies Open Lausanne Даяна Ястремская Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева прокомментировала разгромную победу на старте турнира в Лозанне.

В первом круге она отдала два гейма Даяне Ястремской – 6:0, 6:2.

«Я очень довольна сегодняшней победой. Я показала хороший теннис. Хотя, лучше уточните у моего тренера (улыбается). Я просто старалась играть в свой теннис, не обращать ни на что внимание и бороться за каждое очко.

В начале сезона я хотела попасть в топ-70, сейчас я 66-я. Эта цель достигнута. Новая – попадание в топ-50. Если [сейчас] не получится, то впереди у меня 20 лет, чтобы это сделать», – сказала Андреева после матча.

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5 комментариев

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Gornostaev
Видно, что фантастический талант + девушка настроена серьёзно, а мотивация это все 👏... Далеко пойдет :)...
+13
0
+13
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Док Аксель
Топ-50 вполне достижимы в этом сезоне, а дальше уже другие ориентиры и задачи.
+12
0
+12
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Сергей48
Всё у тебя получится! Верь в себя! С победой!👌
+4
0
+4
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Боддисатва13
Хорошо утерла рожу кекле, умничка
+4
-3
+1
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