Бушар о Радукану: «Вижу между нами много сходств. Она выложила что-то не с корта, и все сразу начинают: «Иди тренируйся»

прокомментировала то, что критикуют за посты в соцсетях.

«Я вижу между нами много сходств. В чем-то я ей сочувствую. У нее отличная жизнь, она может больше никогда не работать, уже многого добилась. Но я понимаю давление и внимание, с которыми она столкнулась.

Она что-то написала, выложила что-то не с теннисного корта, и все сразу начинают: «Иди тренируйся». И я такая: «Господи, я шесть-восемь лет назад то же самое переживала». Хейтеры никогда не меняются.

Я всегда знала, кто я такая и чем занимаюсь. И многие теннисисты что-то выкладывают – сейчас выкладывают больше, чем я в свое время. Я так рада, что сейчас это уже нормально.

Главное не отвлекаться от основной цели. И тогда какие проблемы? Жизнь прекрасна. Только на надо вписывать нас в какие-то рамки».

Радукану ругают за контракты и съемки, но побеждать мешают не они – а травмы. Их очень много

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