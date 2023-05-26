Марион Бартоли: «Рекламные контракты не проблема для Радукану. У Шараповой их было много, но она была предельно сконцентрирована на протяжении всей карьеры»

Марион Бартол высказалась о перспективах Эммы Радукану.

«Прежде всего, ей нужно сосредоточиться на здоровье, потому что за полтора года после победы на US Open у нее было огромное количество травм. Она не могла играть полный сезон. Ей приходилось сниматься с турниров или по ходу матчей, потому что тело не справлялось, поэтому я считаю, что ей просто необходимо найти члена команды, который подготовит ее тело к полноценному сезону . Сезон требует интенсивных физических нагрузок, но талант никуда не денется, так что дело не в нем. Нужно найти баланс, чтобы она показывала максимум каждый раз, когда выходит на корт, и, к сожалению, пока что это не так.

Возможно, ей придется начать все сначала, но я уверена, что она сможет и к этому готова. Но она должна собрать команду, которая верит в то, что она делает, и верит в то, что она вернется в топ-10.

Требуется время, чтобы окрепнуть и набрать необходимую форму после нескольких месяцев перерыва, поэтому нельзя торопиться.

Возможно, сезон-2023 для нее почти закончен, но она должна использовать его для подготовки к 2024-му и нацелиться на «Большие шлемы» и Олимпиады.

Конечно, важно, чтобы рядом были правильные люди, но нельзя винить человека в том, что она в поиске этих правильных людей, и нельзя продолжать работать с людьми, если понимаешь, что они тебе не подходят. В таком случае нужно что-то менять. Ты ныряешь в неизвестность, и приходится заново прокладывать путь, но требуется время, чтобы создать вокруг себя команду.

С Эммой все произошло так быстро. У нее не было времени на то, чтобы набраться опыта: победить на турнире WTA 250, затем на «пятисотнике», а потом, возможно, на «тысячнике», прежде чем успешно выступить на «Большом шлеме». История Эммы другая: она совершила прорыв на «Уимблдоне», а потом неожиданно прошла квалификацию и выиграла , не отдав ни сета, так что было очень сложно осмыслить все это и начать сначала в 18 лет. Нельзя винить ее во всем происходящем, потому что она чемпионка «Большого шлема» и никто не отберет у нее титул.

У нее впереди еще столько лет, и если она сможет подготовить свое тело, то не думаю, что она недостаточно сосредоточена. Конечно, есть рекламные контракты, но у их было много, но она была предельно сконцентрирована на протяжении всей карьеры, и тоже. У игроков может быть много рекламных контрактов, но они умеют с этим справляться, так что для Эммы это не проблема. У нее не было времени, чтобы психологически и физически подготовиться ко всему, что обрушилось на нее после победы на «Большом шлеме», но это не значит, что она не будет готова. Просто ей потребуется чуть больше времени. Дайте ей время, и все будет в порядке».

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