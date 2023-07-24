Шамиль Тарпищев: «Тимофеева – талантливая девочка. Для уверенности эта победа в Будапеште очень важна»

Теги Шамиль Тарпищев ATP WTA Hungarian Ladies Open SkiStar Swedish Open Андрей Рублев Мария Тимофеева Теннис

Глава ФТР Шамиль Тарпищев высказался о победах Андрея Рублева и Марии Тимофеевой на турнирах прошлой недели. Рублев взял титул в Баштаде, Тимофеева – в Будапеште.

«Рублев имел преимущество во всем, но максимальное – на приеме подачи. Победил заслуженно. Рабочая победа. Конечно, приятно выиграть. 250 очков в копилку – это плюс.

Тимофеева – молодая наша теннисистка, талантливая девочка. Что прошла такой путь и победила – для уверенности и роста это важно», – цитирует Тарпищева ТАСС.

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1 комментарий

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Jefri AG
На 100% уверен что до прошлой недели он не знал о её существовании)
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+2
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