Шамиль Тарпищев: «Тимофеева – талантливая девочка. Для уверенности эта победа в Будапеште очень важна»

Глава ФТР Шамиль Тарпищев высказался о победах Андрея Рублева и Марии Тимофеевой на турнирах прошлой недели. Рублев взял титул в Баштаде, Тимофеева – в Будапеште.

«Рублев имел преимущество во всем, но максимальное – на приеме подачи. Победил заслуженно. Рабочая победа. Конечно, приятно выиграть. 250 очков в копилку – это плюс.

Тимофеева – молодая наша теннисистка, талантливая девочка. Что прошла такой путь и победила – для уверенности и роста это важно», – цитирует Тарпищева ТАСС.

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