246-я ракетка мира Тимофеева выиграла первый турнир WTA, в основе которого сыграла

246-я ракетка мира Мария Тимофеева в Будапеште выиграла первый турнир WTA, в основу которого попала. В финале она обыграла Катерину Байндль 6:3, 3:6, 6:0.

До этой недели 19-летняя Тимофеева четырежды играла в квалификациях турниров уровня WTA (все – за последний год), но ни разу их не прошла. В Будапеште она тоже проиграла в квалификации (на решающем тай-брейке), но попала в основу после отказа Камилы Джорджи и прошла пять более рейтинговых соперниц.

Благодаря победе в Венгрии завтра Тимофеева обновит личный рейтинговый рекорд, поднявшись в топ-130.

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