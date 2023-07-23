246-я ракетка мира Тимофеева выиграла первый турнир WTA, в основе которого сыграла
246-я ракетка мира Мария Тимофеева в Будапеште выиграла первый турнир WTA, в основу которого попала. В финале она обыграла Катерину Байндль 6:3, 3:6, 6:0.
До этой недели 19-летняя Тимофеева четырежды играла в квалификациях турниров уровня WTA (все – за последний год), но ни разу их не прошла. В Будапеште она тоже проиграла в квалификации (на решающем тай-брейке), но попала в основу после отказа Камилы Джорджи и прошла пять более рейтинговых соперниц.
Благодаря победе в Венгрии завтра Тимофеева обновит личный рейтинговый рекорд, поднявшись в топ-130.
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В истории ATP было всего 4 таких человека:
Яхия Думбия (Лион-1988), Хосе Франсиско Альтур (Сан-Марино-1989), Николас Лапентти (Богота-1995) и Сантьяго Вентура (Касабланка-2004)
А в истории WTA не знаю. Может, Тимофеева первая? )