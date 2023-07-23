246-я ракетка мира Тимофеева выиграла первый турнир WTA, в основе которого сыграла

Теги видео WTA Hungarian Ladies Open Катерина Байндль Мария Тимофеева Теннис

246-я ракетка мира Мария Тимофеева в Будапеште выиграла первый турнир WTA, в основу которого попала. В финале она обыграла Катерину Байндль 6:3, 3:6, 6:0.

До этой недели 19-летняя Тимофеева четырежды играла в квалификациях турниров уровня WTA (все – за последний год), но ни разу их не прошла. В Будапеште она тоже проиграла в квалификации (на решающем тай-брейке), но попала в основу после отказа Камилы Джорджи и прошла пять более рейтинговых соперниц.

Благодаря победе в Венгрии завтра Тимофеева обновит личный рейтинговый рекорд, поднявшись в топ-130.

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12 комментариев

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Денис Шмелев
Взять титул на своем дебютном турнире - это сильно, конечно.
В истории ATP было всего 4 таких человека:
Яхия Думбия (Лион-1988), Хосе Франсиско Альтур (Сан-Марино-1989), Николас Лапентти (Богота-1995) и Сантьяго Вентура (Касабланка-2004)

А в истории WTA не знаю. Может, Тимофеева первая? )
+9
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OnlyDendy
Как порой могут сложиться обстоятельства, вчера ЛЛ, сегодня титул
+7
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+7
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ID201
Ответ Денис Шмелев
Взять титул на своем дебютном турнире - это сильно, конечно. В истории ATP было всего 4 таких человека: Яхия Думбия (Лион-1988), Хосе Франсиско Альтур (Сан-Марино-1989), Николас Лапентти (Богота-1995) и Сантьяго Вентура (Касабланка-2004) А в истории WTA не знаю. Может, Тимофеева первая? )
Неа, Сайт WTA пишет что была некая Angelique Widjaja из Индонезии которая в 2001 году взяла титул на дебютном турнире на Бали.
+6
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Vale1
Кстати, кто-нибудь припомнит вообще такой случай, чтобы игроки из одной страны выигрывали в один день турниры, повесив при этом баранку?
+5
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Великий Алонсо
Это женский теннис, детка
+2
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Vale1
Нервы на подаче на титул прям как у Алькараса совсем недавно! И это первый турнир! Так держать!
+1
0
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Tarkovski
Ого, оказывается Камилка удружила, ну молодец)
+1
0
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Vale1
Ответ OnlyDendy
Как порой могут сложиться обстоятельства, вчера ЛЛ, сегодня титул
Вообще... В теннисе все возможно, уже не первый раз убеждаюсь. Да и в принципе в любом спорте.
+2
-1
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STB
Ответ Денис Шмелев
Взять титул на своем дебютном турнире - это сильно, конечно. В истории ATP было всего 4 таких человека: Яхия Думбия (Лион-1988), Хосе Франсиско Альтур (Сан-Марино-1989), Николас Лапентти (Богота-1995) и Сантьяго Вентура (Касабланка-2004) А в истории WTA не знаю. Может, Тимофеева первая? )
первая, абсолютно верно
+3
-2
+1
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Док Аксель
Маше респект за её игру и достижение, а Камиле ящик нашего Крымского п/с мускатного шампанского моей молодости.
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Dym86
( . )( . )
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Денис Шмелев
Ответ ID201
Неа, Сайт WTA пишет что была некая Angelique Widjaja из Индонезии которая в 2001 году взяла титул на дебютном турнире на Бали.
Да, прочел сейчас, что до Виджайи было еще 6 таких теннисисток. Но в любом случае давно никто не проделывал такого. )
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