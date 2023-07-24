Тимофеева о победе в Будапеште: «Это ощущается как сон, потому что по-хорошему я даже не должна быть здесь»

Теги WTA Hungarian Ladies Open Катерина Байндль Мария Тимофеева Теннис

Мария Тимофеева прокомментировала победу над Катериной Байндль в финале в Будапеште.

Она победила 6:3, 3:6, 6:0 и стала первой за 22 года чемпионкой первого турнира WTA, в основе которого сыграла. 19-летняя россиянка попала в сетку как лаки-лузер.

«Все это для меня в новинку. Это ощущается как сон, потому что по-хорошему я даже не должна быть здесь, но тем не менее я тут. Я просто невероятно счастлива и благодарна», – сказала Тимофеева на церемонии награждения.

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5 комментариев

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Тюмен ДL
Ответ Великий Алонсо
Это пока вообще ни о чем не говорит, турниры 250 это водокачка уровнем чуть выше ITF, а тем более с таким скромным составом
Ну она и не сказала, что теперь готова выйграть ТБШ в одну калитку
+6
0
+6
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Сергей48
Считаю это большим успехом в карьере, который просто должен вселить уверенность в будущих турнирах! Умничка!
+2
0
+2
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Олег Трофимов
Еще эту Байден разнесла с Украины, молодец!!!
+3
-3
0
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Павел Московой
Ответ Олег Трофимов
Еще эту Байден разнесла с Украины, молодец!!!
И что?
+1
-1
0
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