Тимофеева о победе в Будапеште: «Это ощущается как сон, потому что по-хорошему я даже не должна быть здесь»

Мария Тимофеева прокомментировала победу над Катериной Байндль в финале в Будапеште.

Она победила 6:3, 3:6, 6:0 и стала первой за 22 года чемпионкой первого турнира WTA, в основе которого сыграла. 19-летняя россиянка попала в сетку как лаки-лузер.

«Все это для меня в новинку. Это ощущается как сон, потому что по-хорошему я даже не должна быть здесь, но тем не менее я тут. Я просто невероятно счастлива и благодарна», – сказала Тимофеева на церемонии награждения.

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