Тимофеева – первая за 22 года чемпионка первого турнира WTA, в основе которого сыграла
19-летняя Мария Тимофеева, выигравшая турнир WTA в Будапеште, стала:
• первой с 2019-го теннисисткой, выигравшей турнир, в основу которого попала как лаки лузер. Последний раз такое в 2019-м делала Коко Гауфф;
• первой с 2001-го теннисисткой, выигравшей первый турнир, в основу которого попала. Последний раз такое в 2001-м делала Анжелик Виджайя на домашнем турнире на Бали.
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Жаль ее, если честно - в кои-то веки подвернулся шанс выиграть титул, и тут из под носа увели. И кто? 19-летняя девочка лаки лузер, которая еще в жизни в осн. сетку не проходила.
Очень приятно сколько наших в туре и их достижения, можно сказать что теннис определенно наш вид спорта)
Умница,с победой,дальнейших успехов !
Сегодня хороший день ,две победы 👏
🌡️Feeva - лихорадка, жар, короче всевозможные формы возбуждения.🔥
Скрестим пальцы, чтобы жаропонижающего против нее еще долго не могли найти.😀