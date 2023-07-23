Тимофеева – первая за 22 года чемпионка первого турнира WTA, в основе которого сыграла

19-летняя Мария Тимофеева, выигравшая турнир WTA в Будапеште, стала:

• первой с 2019-го теннисисткой, выигравшей турнир, в основу которого попала как лаки лузер. Последний раз такое в 2019-м делала Коко Гауфф;

• первой с 2001-го теннисисткой, выигравшей первый турнир, в основу которого попала. Последний раз такое в 2001-м делала Анжелик Виджайя на домашнем турнире на Бали.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе