Тимофеева – первая за 22 года чемпионка первого турнира WTA, в основе которого сыграла

Теги WTA рекорды Hungarian Ladies Open Коко Гауфф Мария Тимофеева Теннис

19-летняя Мария Тимофеева, выигравшая турнир WTA в Будапеште, стала:

• первой с 2019-го теннисисткой, выигравшей турнир, в основу которого попала как лаки лузер. Последний раз такое в 2019-м делала Коко Гауфф;

• первой с 2001-го теннисисткой, выигравшей первый турнир, в основу которого попала. Последний раз такое в 2001-м делала Анжелик Виджайя на домашнем турнире на Бали.

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15 комментариев

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Янтарь
Так непринужденно держалась на церемонии награждения, будто не первый кубок WTA получает) и пошутить успела, и поблагодарить всех на бойком английском. Молодец по всем фронтам, так держать!
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Vale1
Ответ Янтарь
Так непринужденно держалась на церемонии награждения, будто не первый кубок WTA получает) и пошутить успела, и поблагодарить всех на бойком английском. Молодец по всем фронтам, так держать!
Еще и соперницу поздравила, в отличие от последней...
+17
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+17
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Vale1
Этот день и она, и мы запомним надолго...
+14
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billy_pilgrim
Ответ Ничего Смешного
Молодец Мария, рукопожатие было или как всегда из трансляции не увидел… Очень приятно сколько наших в туре и их достижения, можно сказать что теннис определенно наш вид спорта)
Как всегда... Камера стыдливо отвернулась в этот момент - показали как Маша пожала руку судье и все на этом.
+11
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+11
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Сергей48
Отличный результат Мария! Спасибо особенно за финальную победу!👌
+7
0
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billy_pilgrim
Ответ Vale1
Еще и соперницу поздравила, в отличие от последней...
Катерина полностью проигнорировала ее - упомянула всех, кого только можно, а победителя "забыла". Хотя вряд ли кто-то ожидал иного.

Жаль ее, если честно - в кои-то веки подвернулся шанс выиграть титул, и тут из под носа увели. И кто? 19-летняя девочка лаки лузер, которая еще в жизни в осн. сетку не проходила.
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Ничего Смешного
Молодец Мария, рукопожатие было или как всегда из трансляции не увидел…
Очень приятно сколько наших в туре и их достижения, можно сказать что теннис определенно наш вид спорта)
+3
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+2
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Док Аксель
Одной хорошей теннисисткой со спортивным характером прибыло. Пусть этот день будет началом успешной спортивной карьеры у Маши !
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TennisForever
Как же радует наши молодые теннисисты☺️
Умница,с победой,дальнейших успехов !
Сегодня хороший день ,две победы 👏
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Vale1
Ответ billy_pilgrim
Катерина полностью проигнорировала ее - упомянула всех, кого только можно, а победителя "забыла". Хотя вряд ли кто-то ожидал иного. Жаль ее, если честно - в кои-то веки подвернулся шанс выиграть титул, и тут из под носа увели. И кто? 19-летняя девочка лаки лузер, которая еще в жизни в осн. сетку не проходила.
Да, тоже такая мысль была. Но кто украинке виноват, что она не сумела этим обстоятельством воспользоваться? Нашу девчонку, уверен, сильно бы никто не ругал за проигрыш в первом же финале - и тем ценнее ее победа!
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igor nn
Прославила Россию в веках!!
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Lada_ok
Молодец, новая "наша Маша"!
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billy_pilgrim
Обожающий каламбуры теннисный твитер уже придумал, как обыграть имя Тимофеевой.
🌡️Feeva - лихорадка, жар, короче всевозможные формы возбуждения.🔥
Скрестим пальцы, чтобы жаропонижающего против нее еще долго не могли найти.😀
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Эльвин Гульмалиев
Ответ billy_pilgrim
Катерина полностью проигнорировала ее - упомянула всех, кого только можно, а победителя "забыла". Хотя вряд ли кто-то ожидал иного. Жаль ее, если честно - в кои-то веки подвернулся шанс выиграть титул, и тут из под носа увели. И кто? 19-летняя девочка лаки лузер, которая еще в жизни в осн. сетку не проходила.
больше я думаю шансов у неё не будет и мы даже не услышим о ней, как многие и не знали до этого кто она..как и о Марии.. но Маша взяла титул и вписала себя в историю женского тенниса, а эта псевдопатриотка, которая как и наши теннисистки и на родине то не бывают, как была ни кем, так им и останется...
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