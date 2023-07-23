Рублев выиграл 14-й титул в карьере, 8-й – ATP 250

Теги ATP SkiStar Swedish Open статистика Андрей Рублев Каспер Рууд Теннис

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев, в финале турнира в Баштаде обыгравший №4 Каспера Рууда 7:6, 6:0, взял 14-й титул в карьере и второй – в сезоне.

Рублев, ранее в этом году победивший на «Мастерсе» в Монте-Карло, выиграл восьмой титул категории ATP 250. Еще пять у него на уровне ATP 250.

В завтрашнем рейтинге 25-летний Рублев сохранит седьмое место. Его следующий турнир – на новой неделе в Гамбурге.

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14 комментариев

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Михаил Пригода
Андрей молодец, самый приятный человек в туре, но хочется уже более крупных побед или хотя бы уже полуфиналов и финалов ТБШ
+13
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+13
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Roger Taylor from Queen
Баранку Рууду повесить - сильно👍
+11
0
+11
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Сергей48
Поздравления Андрею! Солидно закончил турнир!👌
+10
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+10
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инок
Какой же классный теннис выдал Рубль! Все у него получалось супер, несмотря на то, что играл против грунтовика Каспера. Ничего Каспер не мог противопоставить игре Андрея. Андрея с отличной победой!
+6
0
+6
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МОН66
Ответ Сергей48
Поздравления Андрею! Солидно закончил турнир!👌
не солидно а оооочень солидно!
+4
0
+4
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dedpihto59
У Андрюхи сёдня пруха💪👍‼️
+3
0
+3
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инок
Феерично Андрей! Есть 14-й титул, и в каком стиле! Просто разнёс Рууда и повесил в концовке баранку. По-моему, Рублев провёл один из лучших матчей в карьере.
+2
0
+2
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Vale1
Андрюха - просто красавчик, уничтожил Каспера, хотя тот очень даже неплохо играл. Вот бы и дальше Рублев показывал такой уровень!
+1
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TennisForever
Ещё и баранку повесил .
+1
0
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Ничего Смешного
На этих «водокачках» Андрей играет почти без эмоций, как только начинается крупнее турнир, то всё…
+1
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Антон Тимофеев
Кстати, довольно приличный турнир получился, с т.з соперников Рублева. Для победы пришлось обыграть Зверева, Серундоло и Рууда, трех игроков топ-20. Нормальная такая "водокачка" получилась, иной раз на 500-ке сетка попроще бывает...
+1
0
+1
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Учительгода2020
выиграл восьмой титул категории ATP 250. Еще пять у "него на уровне ATP 250".

Ошибка в этом предложении. 5 побед в АТП 500.
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olvl
Андрея с титулом и блестящей победой! Играл круто! Молодец!
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Никита Лутченко
Ошибка во втором абзаце
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