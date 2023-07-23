Рублев выиграл 14-й титул в карьере, 8-й – ATP 250

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев, в финале турнира в Баштаде обыгравший №4 Каспера Рууда 7:6, 6:0, взял 14-й титул в карьере и второй – в сезоне.

Рублев, ранее в этом году победивший на «Мастерсе» в Монте-Карло, выиграл восьмой титул категории ATP 250. Еще пять у него на уровне ATP 250.

В завтрашнем рейтинге 25-летний Рублев сохранит седьмое место. Его следующий турнир – на новой неделе в Гамбурге.

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