Зверев повторил личный антирекорд по количеству поражений от топ-10 за сезон

Теги ATP SkiStar Swedish Open Александр Зверев Теннис

Александр Зверев в Баштаде проиграл №7 Андрею Рублеву – 2:6, 3:6.

У Зверева восемь поражений в восьми матчах против соперников из топ-10 в этом сезоне.

Он повторил свой антирекорд по количеству поражений от представителей десятки. В 2021-м он тоже проиграл восемь матчей, однако выиграл 12.

Зверев сейчас занимает 19-е место в рейтинге. В начале он вернулся в тур после операции на голеностопе, которую перенес в прошлом июне.

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