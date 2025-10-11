Джокович отказался говорить о физическом состоянии после поражения в Шанхае
Новак Джокович отказался обсуждать свое физическое состояние.
Серб проиграл 204-й ракетке мира Валентину Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае со счетом 3:6, 4:6. По ходу матча он вызывал физиотерапевта на корт из-за проблем со спиной.
– Можете рассказать о вашем физическом состоянии?
– Нет, – сказал Джокович на пресс-конференции.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
