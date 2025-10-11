7

Джокович отказался говорить о физическом состоянии после поражения в Шанхае

Новак Джокович отказался обсуждать свое физическое состояние.

Серб проиграл 204-й ракетке мира Валентину Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае со счетом 3:6, 4:6. По ходу матча он вызывал физиотерапевта на корт из-за проблем со спиной.

– Можете рассказать о вашем физическом состоянии?

– Нет, – сказал Джокович на пресс-конференции.

