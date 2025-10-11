11

Пегула отыграла у Соболенко подачу на матч и вышла в финал в Ухане

Джессика Пегула обыграла Арину Соболенко в полуфинале тысячника в Ухане.

Американка победила со счетом 2:6, 6:4, 7:6(2). В решающем сете она отыграла у действующей чемпионки подачу на матч при счете 3:5, но затем сама не смогла подать на него при счете 6:5.

Пегула выиграла у Соболенко впервые с 2023-го, баланс их личных встреч стал 3:8. Американка пятый раз в карьере победила первую ракетку мира.

Пегула седьмой раз сыграет в финале тысячника и второй раз – в этом сезоне. Ранее она стала финалисткой тысячника в Майами, где уступила в финале Соболенко.

Вообще в этом сезоне американка провела пять финалов и выиграла три титула. Финал в Ухане станет для нее 20-м в карьере. 

Дальше она сыграет с Коко Гауфф, у которой ведет в личке 4:2.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
