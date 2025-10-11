Медведев проиграл три последних полуфинала на «Мастерсах»

Даниил Медведев уступил в трех последних полуфиналах «Мастерсов».

В Шанхае он не смог обыграть 54-ю ракетку мира Артура Риндеркнеша – 6:4, 2:6, 4:6.

Последний раз россиянин играл в финале «Мастерса» в марте 2024-го в Индиан-Уэллс. После этого он три раза останавливался в полуфинале: в Майами в прошлом сезоне, в Индиан-Уэллс и Шанхае в этом.

До июня у Медведева была десятиматчевая победная серия над французами, но затем он проиграл им четыре матча подряд. Начиная с «Уимблдона» он дважды уступил Бенжамену Бонзи и по одному разу – Корентену Муте и Риндекрнешу.