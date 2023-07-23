Баштад (ATP). Финал. Рублев сыграет с Руудом
В финале турнира ATP в Баштаде Каспер Рууд (1) и Андрей Рублев (2) сыграют за второй титул в сезоне. Ранее Рууд победил в Эшториле, а Рублев – на «Мастерсе» в Монте-Карло. По личным встречам россиянин ведет 4-2, но норвежец выиграл две последние.
Начало матча – не ранее 15:00 мск.
Сетка турнира здесь.
Nordea Open
Баштад, Швеция
17 – 23 июля 2023
ATP 250
Призовой фонд – 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Финал
- Дата проведения
- 23 июля, 15.10
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