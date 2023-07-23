Баштад (ATP). Финал. Рублев сыграет с Руудом

Теги результаты ATP SkiStar Swedish Open Андрей Рублев Каспер Рууд Теннис

В финале турнира ATP в Баштаде Каспер Рууд (1) и Андрей Рублев (2) сыграют за второй титул в сезоне. Ранее Рууд победил в Эшториле, а Рублев – на «Мастерсе» в Монте-Карло. По личным встречам россиянин ведет 4-2, но норвежец выиграл две последние.

Начало матча – не ранее 15:00 мск.

Сетка турнира здесь.

Nordea Open

Баштад, Швеция

17 – 23 июля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Финал

Каспер Рууд (Норвегия) Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
23 июля, 15.10
Онлайн матча

 

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3 комментария

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Vano from Tbilisi
грунтовая помойка 250? Прости Рублик, но это поляна Рууда
+5
-1
+4
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Сергей Орлов
Ответ Vano from Tbilisi
грунтовая помойка 250? Прости Рублик, но это поляна Рууда
Рублев в отличной форме, думаю победит.
+1
0
+1
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Vano from Tbilisi
Ответ Сергей Орлов
Рублев в отличной форме, думаю победит.
надеюсь, но уж больно хорош норвежский пылесос на грунтовых помойках, практически как рафа на ролан гаррос))
+2
-1
+1
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