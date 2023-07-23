Баштад (ATP). Финал. Рублев сыграет с Руудом

В финале турнира ATP в Баштаде Каспер Рууд (1) и Андрей Рублев (2) сыграют за второй титул в сезоне. Ранее Рууд победил в Эшториле, а Рублев – на «Мастерсе» в Монте-Карло. По личным встречам россиянин ведет 4-2, но норвежец выиграл две последние.

Начало матча – не ранее 15:00 мск.

Сетка турнира здесь.

Nordea Open

Баштад, Швеция

17 – 23 июля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Финал