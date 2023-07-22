Седьмая ракетка мира победил в Баштаде прошлогоднего чемпиона Франсиско Серундоло – 7:6(6), 6:7(7), 6:3.

Рублев вышел в пятый финал в сезоне и поборется за второй титул. За карьеру он выиграл 13 турниров .

Завтра он встретится с №4 . Рублев ведет в личных встречах 4:2, но два последних матча выиграл норвежец.

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