Рублев вышел в пятый финал в сезоне

Теги ATP SkiStar Swedish Open Андрей Рублев Каспер Рууд Франсиско Серундоло Теннис

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев победил в Баштаде прошлогоднего чемпиона Франсиско Серундоло – 7:6(6), 6:7(7), 6:3.

Рублев вышел в пятый финал в сезоне и поборется за второй титул. За карьеру он выиграл 13 турниров ATP.

Завтра он встретится с №4 Каспером Руудом. Рублев ведет в личных встречах 4:2, но два последних матча выиграл норвежец.

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19 комментариев

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Gornostaev
Рублев последние пару сезонов просто огонь, но не хватает громкого успеха на шлемах, - где-то не хватает удачи, где-то вмешивается психология...
Прорыв там сделает его по-настоящему топом, надеюсь это вопрос времени.
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zzzeeerrrooo
Ответ Gornostaev
Рублев последние пару сезонов просто огонь, но не хватает громкого успеха на шлемах, - где-то не хватает удачи, где-то вмешивается психология... Прорыв там сделает его по-настоящему топом, надеюсь это вопрос времени.
что он мог показать на шлеме если его пихают в четверть к Новаку
свой титул еще возьмёт
+7
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+7
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Олег Трофимов
Пожелаем Рублику не посыпаться!
+6
-2
+4
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инок
Всё логично, первая ракетка турнира будет играть со второй, Андрею удачи!
+4
-1
+3
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Док Аксель
Удачи завтра Андрею в финале ! Надо съезжать с цифры 13 по завоёванным титулам на турнирах и двигаться дальше. Успеха !
+4
-1
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Scratch_wzp
Ответ Gornostaev
Рублев последние пару сезонов просто огонь, но не хватает громкого успеха на шлемах, - где-то не хватает удачи, где-то вмешивается психология... Прорыв там сделает его по-настоящему топом, надеюсь это вопрос времени.
Андрей и есть настоящий топ.
+3
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Илья Городищ
Эффектно 4мя виннерами принял на матч
+2
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Кагов
Ру-Ру!
Удачи русскому Ру в финале!
Рублев наш пацан, с характером!
+3
-1
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Антон Тимофеев
1.Кафельников - 46 финалов(26 побед). Сыграл 300 турниров. 15.3% попаданий в финал.
2.Медведев - 33(20). 137 турнира. 24,1%!!!!
3.Давыденко - 28(21). 346 турниров. 8.1%.
4.Сафин - 27(15). 260 турниров. 10.4%
5.Рублев -22(13). 148 турнира. 14,9%
6.Южный - 21(10). 418 турниров! 5%
7.Метревелли - 18(12). 111 турниров. 16.2%
8.Чесноков -15(7). 244 турнира 6.1%
9.Волков -11(3). 240 турниров. 4.6%
10.Турсунов -9(7). 224 турнира. 4%
11.Андреев - 9(3). 219 турниров. 4.1%
12.Хачанов - 6(4). 166 турниров. 3.6%
13.Черкасов -6(2). 202 турнира. 2.97%
14.Карацев -4(3). 73 турниров. 5.5%
15.Ольховский - 4(2). 165 турниров. 2.4%
16.Куницын -1(1). 150 турниров. 0.7%

Андрей вышел на 5-ое место по финалам, обошел Южного! Любопытен результат данного финала))) Медведев после победы на Юсо-21, проиграл 5 следующих финалов. Рублев после победы на МК-23 - для него это пока самый значимый титул в карьере - проиграл уже 2 финала подряд. Продлится ли данная серия?

Но, вообще, неплох в данном году Андрей. 16 турниров: 1 титул(Мастерс) + 4 финала. 5 финалов. Что любопытно, ни разу Рублев в этом году не проигрывал в полуфиналах. У него либо чф, либо финал))) 5 финалов на 16 турниров. 8 проходов в чф на 16 турниров. 50% прохода в чф и выше.

Медведев, для сравнения, 6 финалов на 14 турниров в 2023. 8 проходов в полуфинал, 10 выходов в чф. 71% прохода в чф и выше. Довольно стабилен в этом году Даниил.
+3
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zzzeeerrrooo
Ответ sonny91
свой титул еще возьмёт? так уверено) я думаю если возьмет то в др жизни
25 лет всего , Новак не вечен
данные для побед есть , в топе он абсолютно по делу
не хуже того же Руда у которого 3 финала
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Leo Bonart
Ответ Антон Тимофеев
1.Кафельников - 46 финалов(26 побед). Сыграл 300 турниров. 15.3% попаданий в финал. 2.Медведев - 33(20). 137 турнира. 24,1%!!!! 3.Давыденко - 28(21). 346 турниров. 8.1%. 4.Сафин - 27(15). 260 турниров. 10.4% 5.Рублев -22(13). 148 турнира. 14,9% 6.Южный - 21(10). 418 турниров! 5% 7.Метревелли - 18(12). 111 турниров. 16.2% 8.Чесноков -15(7). 244 турнира 6.1% 9.Волков -11(3). 240 турниров. 4.6% 10.Турсунов -9(7). 224 турнира. 4% 11.Андреев - 9(3). 219 турниров. 4.1% 12.Хачанов - 6(4). 166 турниров. 3.6% 13.Черкасов -6(2). 202 турнира. 2.97% 14.Карацев -4(3). 73 турниров. 5.5% 15.Ольховский - 4(2). 165 турниров. 2.4% 16.Куницын -1(1). 150 турниров. 0.7% Андрей вышел на 5-ое место по финалам, обошел Южного! Любопытен результат данного финала))) Медведев после победы на Юсо-21, проиграл 5 следующих финалов. Рублев после победы на МК-23 - для него это пока самый значимый титул в карьере - проиграл уже 2 финала подряд. Продлится ли данная серия? Но, вообще, неплох в данном году Андрей. 16 турниров: 1 титул(Мастерс) + 4 финала. 5 финалов. Что любопытно, ни разу Рублев в этом году не проигрывал в полуфиналах. У него либо чф, либо финал))) 5 финалов на 16 турниров. 8 проходов в чф на 16 турниров. 50% прохода в чф и выше. Медведев, для сравнения, 6 финалов на 14 турниров в 2023. 8 проходов в полуфинал, 10 выходов в чф. 71% прохода в чф и выше. Довольно стабилен в этом году Даниил.
Рублев реально улучшил как игру, так и психику
Даня теперь стабильно хорош там, где раньше был в лучшем случае так себе
Конечно на фоне взлета Алькараса многие этого не замечают, но у наших парней хорошие результаты - плод многолетних усилий
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sedric
Ответ zzzeeerrrooo
Ну сет бы он взял , а не как Медведев отдал игру без борьбы
Так он и у Джоковича сет взял) Сути это не меняет.
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sedric
Ответ zzzeeerrrooo
что он мог показать на шлеме если его пихают в четверть к Новаку свой титул еще возьмёт
А типа запихни его в сетку к Алькарасу, он бы титул выиграл) Рублев хороший теннисист, и человек хороший. Но не уровень победителя шлемов.
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Антон Тимофеев
Теперь, по гонке на Итоговый-23:
4-5.Циципас - 3175
4-5.Синнер - 3175
6.Рублев - 3115
7.Руне - 3025
.
8.Рууд -2400
9.Фриц - 2085
10.Хачанов - 1900
11.Пол - 1780
12.Зверев - 1765
13.Норри - 1750
14.Тиффо - 1705.
15.Minaur -1505.

Алькарас уже отобрался. Джокович - тоже, как победитель Шлема(2-х) и попадающий в топ-20 по очкам. Вряд ли Юсо возьмет кто-то совсем новый)) Да и 5945 очков хватит без всяких вопросов даже в таком случае. Медведев формально пока не отобрался, но 5120 тоже хватит выше крыши, обычно 3500-4000 хватает, что уж про 5000+ говорить. Так что эти трое уже на Итоговом.
.
Остается 5 мест. Циципас, Синнер, Рублев, Руне оторвались от 9-го места(Фриц) примерно на 1000 очков, 8-ое место, Рууд их не особо волнует. Это довольно много и они могут чувствовать себя довольно уверенно. Впрочем, Андрею не помешает еще 100 очков завтра взять(250-150=100). Тогда он станет 4-ым по очкам в 2023, 3215 очков))) Да и Рууда немного придержать все же полезно будет, вдруг кто-то из нижних выстрелит, Зверев , Хачанов или Тиафу)))
.
Дальше. Рууд. Пока главный кандидат на 8-ую путевку. Т.к. уже имеет больше всех очков из группы 8-14. Плюс, самый большой рейтинг за 52 недели, а следовательно, чуть лучший посев. Но, думаю, ребята из группы 9-14 все же за 8-ую путевку с Руудом попробуют побороться)) Например, если кто-то из этой группы возьмет Мастерс или выйдет в полуфинал - финал ЮСО-23, то станет совсем интересно.
.
Ниже, думаю, уже шансов маловато. 15-ый отстает на 900 очков от Рууда и 1520 от 7-го Руне. Сложно и далеко.
.
С этой точки зрения Андрей вполне полезными вещами занимается))) Обеспечивает себе отбор на Итоговый. Эти 150 - 250 очков ему очень кстати будут. Еще очков 500 взять и можно совсем спокойно жить...
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Генадий Адамов
вот завтра надо выиграть у норга, чтобы уже наверняка понимать, что ты можешь и шлем взять
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j4romir
Грунтовую помойку все равно затащит Рууд )
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atelos
Молодец Андрей! Теперь финал! Будет трудно, но ЖЕЛАЮ ПОБЕДЫ ТЕБЕ!!! Вперед Россия!
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