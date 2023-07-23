17 лет назад Джокович выиграл первый титул ATP

17 лет назад – 23 июля 2006 года – Новак Джокович выиграл первый титул ATP. В финале грунтового турнира в нидерландском Амерсфоорте он обыграл Николаса Массу 7:6, 6:4.

Благодаря этой победе на следующий день 19-летний серб дебютировал в топ-30.

На этой неделе 36-летний Джокович – вторая ракетка мира. У него 94 титула уровня ATP, из которых рекордные для мужского тенниса 23 – «Большого шлема», а также все важнейшие теннисные рекорды.

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

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