Алькарас о победе над Джоковичем в финале «Уимблдона»: «Если честно, я cделал это для себя, а не для теннисного поколения»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас поделился эмоциями от победы на «Уимблдоне».

В финале он обыграл Новака Джоковича – 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4.

– Многие говорят о смене поколений, о новых героях. Насколько для вас было важно победить Новака на пике формы в таком матче?

– Если честно, я cделал это для себя, а не для теннисного поколения. Это было здорово. Обыграть Новака на пике форме в таком матче, сотворить историю, стать тем, кто впервые за 10 лет победил его на этом корте, – это потрясающе.

Я точно никогда это не забуду. Как я уже сказал, это здорово и для нового поколения: увидев, как я его победил, они подумают, что тоже на это способны.

Это здорово и для меня, и для других молодых игроков.

 – Перед финалом вы сказали, что для вас это самый важный момент в жизни, а для Новака, возможно, просто очередной матч. Почему это был самый важный момент в вашей жизни? Вам всего 20 лет. Впереди еще много-много финалов «Больших шлемов». Почему для вас это был такой важный момент?

– Сейчас точно самый счастливый момент в моей жизни. Возможно, через пять лет все изменится (улыбается). Мне 20 лет, я не так часто оказывался в подобных ситуациях, так что буду наслаждаться этим моментом.

Сотворить историю, как сегодня, да, это самый счастливый момент в моей жизни. Думаю, он надолго таким останется.

Победа над Новаком, победа на «Уимблдоне» – об этом я мечтал с тех пор, как начал играть в теннис. Поэтому это самый важный момент в моей жизни.

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22 комментария

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ɔculpa
Ответ Влад Кабалов
Пусть наслаждается радостным моментом в жизни. Он заслужил это, не дрогнув после 1-6 и проиграв 4 сет. Думать о своем величии ему рано, тогда когда перевалит за 15 побед на ТБШ, тогда задумается. А пока поздравим нового чемпиона. Ну а Новак, если не на ЮСО, то на АО точно возьмет еще свой титул, а может и не один.
Нормально так Биги задрали планку величия, если для некоторых людей только думать о величии можно начинать лишь после 15 Шлемов)
+17
0
+17
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JozY
Я, конечно, понимаю, что мы все умрем, а Джокович будет ещё бегать с ракеткой по корту, но говорить про пик формы в 36 лет...то такое.
+6
0
+6
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Jesse Boy
ну и правильно. все эти посторонние мысли о цифрах, рекордах, поколениях, бадосах только отвлекают от игры
+6
-1
+5
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Влад Кабалов
Пусть наслаждается радостным моментом в жизни. Он заслужил это, не дрогнув после 1-6 и проиграв 4 сет. Думать о своем величии ему рано, тогда когда перевалит за 15 побед на ТБШ, тогда задумается. А пока поздравим нового чемпиона. Ну а Новак, если не на ЮСО, то на АО точно возьмет еще свой титул, а может и не один.
+9
-4
+5
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Stas Salesov
Ответ HI MARS
Вчера просто издевался укорочёнными.И у кого тут 23 шлема,а кто двадцатилетний парнишка?)
На форуме Джока тут фанатики Новака сейчас занимаются измерением черепа Карлоса, не подходит он теннису по своему происхождению и внешнему виду, оказывается)
+5
0
+5
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Биллибоб
Ответ go25
"обыграть Новака на пике"?? Ну так и обыгрывал бы в 2011 или в 2015. Пусть Ноле м Карасём значительно сильнее остального всего тура, но Ноле всё же заметно просел относительно себя более молодого. И конкретно этот матч не супер выдал. Нолесмеш ладно ещё - классика, да и не простой был. Но этот некогда лучший принимающий тура много мазал с приёма не сложной второй, и подача просела. Три подряд анфорса на тае с 6:4 на контрасте с 0 ошибками за штук 5 таев на РГ, и в куче других в важных моментах матча как в сетку с хавкорта при *1:1 30:30 и следом очень плохой выход. Карась был хорош, заслужил точно, но и Новак далеко не пиковый
Но и Карась не пиковый, через несколько лет только начнёт восхождение, если избежит травм
+3
-1
+2
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cosset
Ответ Stas Salesov
Руняшу эта победа Алькараса точно простимулирует, нам нужна система сдержек и противовесов на будущее
пока что работает только система сдержек: все парни сдерживают себя и не хотят обыгрывать Джоковича)))

у Хольгера есть потенциал, мальчик он заводной, но пока не обтёсанный по-хорошему. Карлос выглядит куда более цельным игроком, при том что они ровесники.
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Stas Salesov
Ответ cosset
ох, уж я сомневаюсь, что остальные посмотрят на Карлоса и повторят))) сейчас наслаждайся, мальчик, твоя татуировка на деле оказалась со смыслом! :) а через 5 лет посмотрим, что будет)
Руняшу эта победа Алькараса точно простимулирует, нам нужна система сдержек и противовесов на будущее
+2
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Юрий Шептухин
Какой пик , что за бред последний пик был в 2015 году. Пиковый Новак перемолол бы в пятом сете, но даже не пиковый упустил кубок сам , не забив мяч на брейке, дальше бы было дело техники. Это Новаку возврат за 2019 год.
+2
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go25
"обыграть Новака на пике"?? Ну так и обыгрывал бы в 2011 или в 2015. Пусть Ноле м Карасём значительно сильнее остального всего тура, но Ноле всё же заметно просел относительно себя более молодого. И конкретно этот матч не супер выдал. Нолесмеш ладно ещё - классика, да и не простой был. Но этот некогда лучший принимающий тура много мазал с приёма не сложной второй, и подача просела. Три подряд анфорса на тае с 6:4 на контрасте с 0 ошибками за штук 5 таев на РГ, и в куче других в важных моментах матча как в сетку с хавкорта при *1:1 30:30 и следом очень плохой выход. Карась был хорош, заслужил точно, но и Новак далеко не пиковый
+2
0
+2
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Biathlon Fan
Как раз Карлос был в отличной форме, а вот Новак нет, и по игре это было хорошо заметно
+2
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cosset
ох, уж я сомневаюсь, что остальные посмотрят на Карлоса и повторят)))
сейчас наслаждайся, мальчик, твоя татуировка на деле оказалась со смыслом! :) а через 5 лет посмотрим, что будет)
+1
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as009595@icloud.com
А как по Королевски подал на матч Карлос великий
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Eugenie Nation
Ответ Stas Salesov
Руняшу эта победа Алькараса точно простимулирует, нам нужна система сдержек и противовесов на будущее
Пусть подкачается. Спина и плечи, как у доходяги какого-то.

Интересно кстати, как победа Карлоса повлияет на молодежь. Будут ли они ходить чаще в зал беря примера, с юного топа. Или выберут путь тощих.
Последить нужно куда пойдет тенденция
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go25
Ответ Биллибоб
Но и Карась не пиковый, через несколько лет только начнёт восхождение, если избежит травм
Согласен, должен прибавить, да. И календарный, может, соберёт. И мне хотелось бы смотреть за его гонкой за рекордами Ноле, но с восстановлением справедливости за преждевременное восхождение на первую строчку Карасём из-за недопуска Ноле на турниры. Даже сейчас на первой строчке, скорее, должен быть Ноле - 600 очей за 2 Мастерса на харде он, скорее всего, взял бы. У уж в прошлом году Карасю равно было быть первым. В этом году должна была быть заруба только
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Alex Morhan
Ответ go25
Я, наоборот, сейчас больше поддерживаю серба именно для восстановления математического баланса, ведь по игре в 2021 он должен был занимать первую строчку по итогам года. Обидно, когда всё решается не из-за спортивных принципов. Даже травмы часть спорта и в теннисе, зачастую результат перенапряжения, как у Энди в погоне за первой строчкой в 2017 и т.п. А когда ее пускают на половину крупных турниров (2 из 4 шлемов и 4 из 9 мастеров), при том, что на лету игнорят распространение заражений с симптомами у привитых, и игрок всё равно с учётом Уима уступает около 1000, которую легко бы набрал с половины украденных турниров, хочется компенсации для Ноле в вопросе рекордов . Без этой истории болел бы за Карася - он мне по игре с 2019 симпатичен.
Да болеть можно за кого угодно. Но тут же люди именно чистые хэйтеры, которые глумятся после поражений.
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go25
Ответ Alex Morhan
У всех свои радости в жизни)
Я, наоборот, сейчас больше поддерживаю серба именно для восстановления математического баланса, ведь по игре в 2021 он должен был занимать первую строчку по итогам года. Обидно, когда всё решается не из-за спортивных принципов. Даже травмы часть спорта и в теннисе, зачастую результат перенапряжения, как у Энди в погоне за первой строчкой в 2017 и т.п. А когда ее пускают на половину крупных турниров (2 из 4 шлемов и 4 из 9 мастеров), при том, что на лету игнорят распространение заражений с симптомами у привитых, и игрок всё равно с учётом Уима уступает около 1000, которую легко бы набрал с половины украденных турниров, хочется компенсации для Ноле в вопросе рекордов . Без этой истории болел бы за Карася - он мне по игре с 2019 симпатичен.
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Alex Morhan
Ответ Eugenie Nation
Проснулся сегодня с особенным чувством удовлетворения. Словно некая справедливость в мире произошла. Даже не знаю, что случилось
У всех свои радости в жизни)
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Eugenie Nation
Ответ Stas Salesov
На форуме Джока тут фанатики Новака сейчас занимаются измерением черепа Карлоса, не подходит он теннису по своему происхождению и внешнему виду, оказывается)
Я разгадал вчерашний перфоманс табора. Он заключался в его отсутствии, гениально.
Величайшая фан-база в истории
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West&Girls
Замечательный во всех отношениях теннисист, и хороший человек. Долгих лет!
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HI MARS
Вчера просто издевался укорочёнными.И у кого тут 23 шлема,а кто двадцатилетний парнишка?)
+5
-5
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