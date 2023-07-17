Алькарас о победе над Джоковичем в финале «Уимблдона»: «Если честно, я cделал это для себя, а не для теннисного поколения»

Карлос Алькарас поделился эмоциями от победы на «Уимблдоне».

В финале он обыграл Новака Джоковича – 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4.

– Многие говорят о смене поколений, о новых героях. Насколько для вас было важно победить Новака на пике формы в таком матче?

– Если честно, я cделал это для себя, а не для теннисного поколения. Это было здорово. Обыграть Новака на пике форме в таком матче, сотворить историю, стать тем, кто впервые за 10 лет победил его на этом корте, – это потрясающе.

Я точно никогда это не забуду. Как я уже сказал, это здорово и для нового поколения: увидев, как я его победил, они подумают, что тоже на это способны.

Это здорово и для меня, и для других молодых игроков.

– Перед финалом вы сказали, что для вас это самый важный момент в жизни, а для Новака, возможно, просто очередной матч. Почему это был самый важный момент в вашей жизни? Вам всего 20 лет. Впереди еще много-много финалов «Больших шлемов». Почему для вас это был такой важный момент?

– Сейчас точно самый счастливый момент в моей жизни. Возможно, через пять лет все изменится (улыбается). Мне 20 лет, я не так часто оказывался в подобных ситуациях, так что буду наслаждаться этим моментом.

Сотворить историю, как сегодня, да, это самый счастливый момент в моей жизни. Думаю, он надолго таким останется.

Победа над Новаком, победа на «Уимблдоне» – об этом я мечтал с тех пор, как начал играть в теннис. Поэтому это самый важный момент в моей жизни.

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