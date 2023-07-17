Джокович о предупреждении за разбитую ракетку в финале «Уимблдона»: «Говорить особо не о чем. Это был момент разочарования»

Теги Новак Джокович Уимблдон судьи Карлос Алькарас Теннис

Новак Джокович прокомментировал то, что судья на вышке Фергюс Мерфи дважды вынес ему предупреждение во время финала «Уимблдона». 

– Говорить особо не о чем. Если говорить про второе предупреждение – это был момент разочарования. У меня было два брейк-пойнта во втором гейме [пятого сета]. Было несколько тяжелых, очень тяжелых розыгрышей. Он потрясающе сыграл и сделал брейк, чего оказалось достаточно для победы в решающем сете.

Первое предупреждение – за затяжку времени. Тоже не лучший момент, но это просто надо принять.

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8 комментариев

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свободу попугаю
понять и простить. столбик с отметинами ракетки на аукцион
+5
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+5
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Kironbet
Ответ VladimirGol
За разбитую ракетку, он как-раз не получил предупреждения, так-как оно должно было стать третьим, и с него должны были снять очко.
получил. пересмотрите момент этот.
+3
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VladimirGol
За разбитую ракетку, он как-раз не получил предупреждения, так-как оно должно было стать третьим, и с него должны были снять очко.
+2
-1
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Arti22
Ответ VaD
Надаль и Федерер никогда не позволяли себе такого. Как бы Джокович ни старался выглядеть порядочным человеком, его истинное нутро периодически вылазит наружу.
Роджер по молодости там столько ракеток изувечил, что можно было бы магазин из них построить
+1
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инок
Жаль Джоковича и его разбитую ракетку. Что-ж, уходит целая эпоха...
+2
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Arti22
Это был ключевой момент финала
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Юрий Шептухин
Ответ Arti22
Роджер по молодости там столько ракеток изувечил, что можно было бы магазин из них построить
Да и бол боям по голове попадал и не извинялся, но по легенде он типа джентельмен, но это для дурачков.
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