Джокович о предупреждении за разбитую ракетку в финале «Уимблдона»: «Говорить особо не о чем. Это был момент разочарования»
Новак Джокович прокомментировал то, что судья на вышке Фергюс Мерфи дважды вынес ему предупреждение во время финала «Уимблдона».
– Говорить особо не о чем. Если говорить про второе предупреждение – это был момент разочарования. У меня было два брейк-пойнта во втором гейме [пятого сета]. Было несколько тяжелых, очень тяжелых розыгрышей. Он потрясающе сыграл и сделал брейк, чего оказалось достаточно для победы в решающем сете.
Первое предупреждение – за затяжку времени. Тоже не лучший момент, но это просто надо принять.
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