Джоковича оштрафовали на $8 000 за разбитую ракетку в финале «Уимблдона»

Теги Новак Джокович ATP деньги Теннис

Новак Джокович получил штраф за неспортивное поведение в финале «Уимблдона» против Карлоса Алькараса.

Серб сломал ракетку, проиграв подачу в решающем сете. За это его оштрафовали на 8 тысяч долларов.

За вычетом штрафа призовые Джоковича составят более полутора миллиона долларов.

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10 комментариев

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Комиссар Жабер
Даже видавшие жизнь опытные игроки бьют ракетки, а то тут на Мирру бочку катили, мол зазвездилась)
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+4
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go25
Ну, всё, разорили Ноле😆. Являясь его болельщиком считаю, что штрафы должны всё же коррелировать с призовыми и резонансом: одно дело когда чел за топ50 в первых кругах бьёт, другое, когда столь известный игрок в финале, да ещё можно повредив столбик. А штраф одинаковый почти обоим - меньше нескольких тысяч не назначают. Несколько десятков тысяч в пользу челенжеристов было бы уместнее
+3
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+3
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go25
Ответ Vale1
Интересно) Но Новак вряд ли из-за этого станет реже заниматься подобным)) Если только раз в сто не увеличат))
конечно, ему все что 8,, что 80 одинаково, но так хотя бы формально обозначили, что с топ игроков спрос выше. Ведь, реально, они 8 тысяч и с болтающихся на грани окупаемости снимают за такое. Недавно была новость, что кого-то совсем жёстко штрафанули больше, чем он за год заработал
+1
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Vale1
Ответ go25
конечно, ему все что 8,, что 80 одинаково, но так хотя бы формально обозначили, что с топ игроков спрос выше. Ведь, реально, они 8 тысяч и с болтающихся на грани окупаемости снимают за такое. Недавно была новость, что кого-то совсем жёстко штрафанули больше, чем он за год заработал
Это француза одного, но не за ракетки, насколько помню.
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Дима Дмитриев
Да там нужно было реализовать БП и доводить матч до логической победы...Вот и разбил.
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go25
Кстати, кто знает, кому в доход эти штрафы идут? Призовой фонд же определённый выделен и обратно в кассу турнира похоже на необоснованный заработок. Хорошо бы на поддержку молодёжи и низкоуровневых турниров, чтобы снизить нагрузку и риски родителей, отдающих детей в теннис.
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Vale1
Ответ Комиссар Жабер
Даже видавшие жизнь опытные игроки бьют ракетки, а то тут на Мирру бочку катили, мол зазвездилась)
Я о чем и говорил недавно))
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TennisForever
Ответ Комиссар Жабер
Даже видавшие жизнь опытные игроки бьют ракетки, а то тут на Мирру бочку катили, мол зазвездилась)
Загнобили тогда ребенка ,а серб в 36 лет не научился управлять эмоциями .
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Vale1
Ответ go25
Ну, всё, разорили Ноле😆. Являясь его болельщиком считаю, что штрафы должны всё же коррелировать с призовыми и резонансом: одно дело когда чел за топ50 в первых кругах бьёт, другое, когда столь известный игрок в финале, да ещё можно повредив столбик. А штраф одинаковый почти обоим - меньше нескольких тысяч не назначают. Несколько десятков тысяч в пользу челенжеристов было бы уместнее
Интересно) Но Новак вряд ли из-за этого станет реже заниматься подобным)) Если только раз в сто не увеличат))
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go25
Ответ Vale1
Это француза одного, но не за ракетки, насколько помню.
да, там что-то другое и сумма выросла за регулярно повторяемое, но меня очень впечатлило, что его в минус увели по призовым - помню, что воспринял как жёсткий перегиб. Нельзя так, нужно учитывать заработанные призовые
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