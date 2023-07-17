Джоковича оштрафовали на $8 000 за разбитую ракетку в финале «Уимблдона»

Новак Джокович получил штраф за неспортивное поведение в финале «Уимблдона» против Карлоса Алькараса.

Серб сломал ракетку, проиграв подачу в решающем сете. За это его оштрафовали на 8 тысяч долларов.

За вычетом штрафа призовые Джоковича составят более полутора миллиона долларов.

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