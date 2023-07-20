Байндль после победы над Тот поддержала Чжан Шуай: «Надеюсь, она чувствует себя лучше. Мы должны уважительно относиться друг к другу, несмотря ни на что»
Катерина Байндль высказалась о зрителях турнира в Будапеште после победы над венгеркой Амариссой Тот.
В прошлом матче Тот играла с Чжан Шуай, и китаянка снялась из-за панической атаки после гейма, в котором судья неверно засчитала ей аут. Шуай несколько минут пыталась оспорить решение и добилась вызова супервайзера. Трибуны освистали Шуай.
«Сегодня они были справедливы. Но я надеюсь, что они и останутся справедливы и что Чжан Шуай чувствует себя лучше и скоро мы снова ее увидим, потому что она невероятный игрок, очень доброжелательный и прекрасный человек. У нее можно многому поучиться. И я считаю, что мы должны уважительно относиться друг к другу, несмотря ни на что».
В четвертьфинале Байндль встретится с венгеркой Фанни Штоллар.
Чжан Шуай в Будапеште снялась с матча против местной теннисистки после неверно засчитанного аута
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