Тренер Тот, с матча против которой снялась Чжан Шуай: «Я попросил ее не читать комментарии, потому что люди настроены враждебно»

Тренер Амариссы Тот прокомментировал эпизод из ее матча против Чжан Шуай в Будапеште .

Китаянка снялась из-за панической атаки после гейма, в котором судья неверно засчитала ей аут. Шуай несколько минут пыталась оспорить решение и добилась вызова супервайзера. Трибуны освистали Шуай.

«У нее впереди неделя, она хотела добиться серьезных результатов, а это ее отвлекло, она не выспалась и так далее, поэтому сейчас я попросил ее выключить телефон, не читать комментарии, потому что люди настроены враждебно, а она ничего не может с этим поделать», – сказал Аттила Чордаш.

Чжан Шуай в Будапеште снялась с матча против местной теннисистки после неверно засчитанного аута

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе