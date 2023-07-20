Тренер Тот, с матча против которой снялась Чжан Шуай: «Я попросил ее не читать комментарии, потому что люди настроены враждебно»

Теги WTA Чжан Шуай Hungarian Ladies Open Амарисса Тот Теннис

Тренер Амариссы Тот прокомментировал эпизод из ее матча против Чжан Шуай в Будапеште .

Китаянка снялась из-за панической атаки после гейма, в котором судья неверно засчитала ей аут. Шуай несколько минут пыталась оспорить решение и добилась вызова супервайзера. Трибуны освистали Шуай.

«У нее впереди неделя, она хотела добиться серьезных результатов, а это ее отвлекло, она не выспалась и так далее, поэтому сейчас я попросил ее выключить телефон, не читать комментарии, потому что люди настроены враждебно, а она ничего не может с этим поделать», – сказал Аттила Чордаш.

Чжан Шуай в Будапеште снялась с матча против местной теннисистки после неверно засчитанного аута

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3 комментария

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Доминик
Теперь Амакрыса еще и жертва. Афигеть ))))
+14
-1
+13
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Pentrak
Это она теперь пострадавшая что ли?) Но, к сожалению, вряд ли Саймон решится сделать что-то существенное типа отстранения судьи, Тот и штрафа для турнира. Слишком тряпочный товарищ.
+2
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sashati
Да один прочитать..
0
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