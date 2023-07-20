WTA выпустила заявление о неприемлемости расизма после происшествия на турнире в Будапеште

Женская теннисная Ассоциация выпустила заявление в связи с происшествием на турнире в Будапеште, где Чжан Шуай снялась с матча против местной теннисистки Амариссы Тот из-за неверно засчитанного аута.

20-летняя Тот позднее сказала:

«Я не поняла, почему она устроила такой большой скандал из-за того, что не согласилась с решением судьи. Я не поняла, почему она не могла просто принять его. Она сама себе все испортила».

«WTA категорически не приемлет расизм ни в какой форме, – говорится в заявлении Ассоциации. – Печальный инцидент, произошедший вчера на Hungarian Grand Prix, и последовавшие за ним посты рассматриваются и в дальнейшем будут прокомментированы».

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