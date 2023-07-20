Тот о том, что Чжан Шуай снялась после ошибки судьи: «Не поняла, почему она подняла такой шум. Она сама создала себе неприятности»

Теги WTA Чжан Шуай Hungarian Ladies Open Амарисса Тот Теннис

Амарисса Тот прокомментировала эпизод из матча против Чжан Шуай в Будапеште .

Китаянка снялась из-за панической атаки после гейма, в котором судья неверно засчитала ей аут. Шуай несколько минут пыталась оспорить решение и добилась вызова супервайзера. Трибуны освистали Шуай.

«Думаю, она сама создала эту ситуацию. Я не поняла, почему она подняла такой шум и хотела отменить решение судьи. Не понимаю, почему она не согласилась с судьей, но она сама создала себе неприятности».

Чжан Шуай в Будапеште снялась с матча против местной теннисистки после неверно засчитанного аута

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3 комментария

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Кавабунга Шреддоголовый
Ну ты и ьравт!
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Dikki Shelton
Амарисса производит не очень приятное впечатление, своим поведением и словами 😮
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Buhmichael
Имидж кырсы по полной отрабатывает))
Вообще очень интересно как ВТА отреагирует, чью сторону примет, потому что по факту в конфликте 3 стороны и все неправы: ужасно отработавшая эпизод судья, Шуай, которая непрофиссионально себя повела и бросила играть, и Тот с абсолютно неспортивным и мерзким поведением.
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