Тот о том, что Чжан Шуай снялась после ошибки судьи: «Не поняла, почему она подняла такой шум. Она сама создала себе неприятности»
Амарисса Тот прокомментировала эпизод из матча против Чжан Шуай в Будапеште .
Китаянка снялась из-за панической атаки после гейма, в котором судья неверно засчитала ей аут. Шуай несколько минут пыталась оспорить решение и добилась вызова супервайзера. Трибуны освистали Шуай.
«Думаю, она сама создала эту ситуацию. Я не поняла, почему она подняла такой шум и хотела отменить решение судьи. Не понимаю, почему она не согласилась с судьей, но она сама создала себе неприятности».
Чжан Шуай в Будапеште снялась с матча против местной теннисистки после неверно засчитанного аута
Вообще очень интересно как ВТА отреагирует, чью сторону примет, потому что по факту в конфликте 3 стороны и все неправы: ужасно отработавшая эпизод судья, Шуай, которая непрофиссионально себя повела и бросила играть, и Тот с абсолютно неспортивным и мерзким поведением.