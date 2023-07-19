Чжан Шуай в Будапеште снялась с матча против местной теннисистки после неверно засчитанного аута. Инстаграм турнира закрыл комментарии к посту с реакцией соперницы на победу
45-я ракетка мира Чжан Шуай во вторник в Будапеште снялась с матча против хозяйки кортов №349 Амариссы Тот из-за панической атаки.
При счете 5:5 15:15 в первом сете удар двукратной чемпионки парных «Шлемов» попал в линию, но был засчитан как аут. Шуай стала протестовать и была освистана. По завершении гейма она снялась и потерпела 13-е поражение подряд.
20-летняя Тот одержала первую победу в основных сетках WTA и после рукопожатия победно вскинула руки.
34-летняя Шуай ранее в этом году заплакала на пресс-конференции на «Ролан Гаррос», где потерпела восьмое поражение подряд, а на «Уимблдоне» рассказывала:
«Когда не стало моих бабушки с дедушкой, я задумалась о смысле жизни. Мне 34 года. 29 из них я играю в теннис. Я делаю все, что в моих силах, но у всех есть предел. Я очень устала, особенно психологически. Я скучаю по китайской еде из Китая».
После матча Шуай выложила видео с ударом при 5:5 15:15, написав: «Вся работа на тренировках впустую, когда хочешь пробить ближе к линии и даже попадаешь в нее, а все равно засчитывают аут». Теннисистку поддержали игроки WTA – например, Каролин Гарсия.
Аккаунт турнира в инстаграме закрыл комментарии к видео с послематчевым интервью Тот, ее личный аккаунт тоже приватный.
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В теннисном коммьюните все однозначно за Шуай. И юная венгерка судя по всему стала нерукопожатной
Может быть и забила бы на несправедливость и продолжила игру, если бы этот эпизод не случился на фоне ее текущего психологического состояния из-за последних результатов.
Венгерка, конечно, полное днище.
Вот тред, уже сутки весь теннисный твитер бурлит.
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