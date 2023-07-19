Чжан Шуай в Будапеште снялась с матча против местной теннисистки после неверно засчитанного аута. Инстаграм турнира закрыл комментарии к посту с реакцией соперницы на победу

45-я ракетка мира Чжан Шуай во вторник в Будапеште снялась с матча против хозяйки кортов №349 Амариссы Тот из-за панической атаки.

При счете 5:5 15:15 в первом сете удар двукратной чемпионки парных «Шлемов» попал в линию, но был засчитан как аут. Шуай стала протестовать и была освистана. По завершении гейма она снялась и потерпела 13-е поражение подряд.

20-летняя Тот одержала первую победу в основных сетках WTA и после рукопожатия победно вскинула руки.

34-летняя Шуай ранее в этом году заплакала на пресс-конференции на «Ролан Гаррос», где потерпела восьмое поражение подряд, а на «Уимблдоне» рассказывала:

«Когда не стало моих бабушки с дедушкой, я задумалась о смысле жизни. Мне 34 года. 29 из них я играю в теннис. Я делаю все, что в моих силах, но у всех есть предел. Я очень устала, особенно психологически. Я скучаю по китайской еде из Китая».

После матча Шуай выложила видео с ударом при 5:5 15:15, написав: «Вся работа на тренировках впустую, когда хочешь пробить ближе к линии и даже попадаешь в нее, а все равно засчитывают аут». Теннисистку поддержали игроки WTA – например, Каролин Гарсия.

Аккаунт турнира в инстаграме закрыл комментарии к видео с послематчевым интервью Тот, ее личный аккаунт тоже приватный.

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