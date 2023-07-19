Чжан Шуай в Будапеште снялась с матча против местной теннисистки после неверно засчитанного аута. Инстаграм турнира закрыл комментарии к посту с реакцией соперницы на победу

Теги происшествия WTA Чжан Шуай Hungarian Ladies Open Амарисса Тот Теннис

45-я ракетка мира Чжан Шуай во вторник в Будапеште снялась с матча против хозяйки кортов №349 Амариссы Тот из-за панической атаки.

При счете 5:5 15:15 в первом сете удар двукратной чемпионки парных «Шлемов» попал в линию, но был засчитан как аут. Шуай стала протестовать и была освистана. По завершении гейма она снялась и потерпела 13-е поражение подряд.

20-летняя Тот одержала первую победу в основных сетках WTA и после рукопожатия победно вскинула руки.

34-летняя Шуай ранее в этом году заплакала на пресс-конференции на «Ролан Гаррос», где потерпела восьмое поражение подряд, а на «Уимблдоне» рассказывала:

«Когда не стало моих бабушки с дедушкой, я задумалась о смысле жизни. Мне 34 года. 29 из них я играю в теннис. Я делаю все, что в моих силах, но у всех есть предел. Я очень устала, особенно психологически. Я скучаю по китайской еде из Китая».

После матча Шуай выложила видео с ударом при 5:5 15:15, написав: «Вся работа на тренировках впустую, когда хочешь пробить ближе к линии и даже попадаешь в нее, а все равно засчитывают аут». Теннисистку поддержали игроки WTA – например, Каролин Гарсия.

Аккаунт турнира в инстаграме закрыл комментарии к видео с послематчевым интервью Тот, ее личный аккаунт тоже приватный.

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14 комментариев

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Сергей Чугунников
В новости нет важной информации. Мяч наполовину попал в линию и был след, свидетельствующий об этом. Судья указала аут. Китаянка позвала супервайзера и пока тот шел, венгерка просто подошла и замазала след от удара, чтобы ничего уже было не доказать. После этого и случился нервный срыв. А в это время трибуны освистывали ее и смеялись, поддерживая свою спортсменку. Вот о чем нужно писать, а не о еде из Китая.
+25
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+19
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Eugenie Nation
Ответ Сергей Чугунников
В новости нет важной информации. Мяч наполовину попал в линию и был след, свидетельствующий об этом. Судья указала аут. Китаянка позвала супервайзера и пока тот шел, венгерка просто подошла и замазала след от удара, чтобы ничего уже было не доказать. После этого и случился нервный срыв. А в это время трибуны освистывали ее и смеялись, поддерживая свою спортсменку. Вот о чем нужно писать, а не о еде из Китая.
Чуть-чуть не так. Линейный после удара колебался, показал сначало ин, потом аут. Главный, спустился и подтвердил аут, Шуай начала спорить и просить св, потом соперница пошла к метке, и Шуай несколько раз попросила не трогать ее, та стерла и еще что-то сказала. Китаянка офигела. После гейма, расплакалась и снялась.
В теннисном коммьюните все однозначно за Шуай. И юная венгерка судя по всему стала нерукопожатной
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gnom_au
Грязная история. Турнир явно обложался. Зря Шуай им руки пожимала, но это её право.
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billy_pilgrim
Выражаю солидарность с Шуай! Одна из самых любимых и уважаемых игроков в туре.
Может быть и забила бы на несправедливость и продолжила игру, если бы этот эпизод не случился на фоне ее текущего психологического состояния из-за последних результатов.

Венгерка, конечно, полное днище.
+4
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Nikita Panin
Ответ Сергей Чугунников
В новости нет важной информации. Мяч наполовину попал в линию и был след, свидетельствующий об этом. Судья указала аут. Китаянка позвала супервайзера и пока тот шел, венгерка просто подошла и замазала след от удара, чтобы ничего уже было не доказать. После этого и случился нервный срыв. А в это время трибуны освистывали ее и смеялись, поддерживая свою спортсменку. Вот о чем нужно писать, а не о еде из Китая.
Есть важное уточнение: Венгерка стерла след только через пару розыгрышей. Когда момент был заигран, и никак нельзя было уже переиграть
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Доминик
Амакрысса Тот 🐀🐀🐀
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Eugenie Nation
https://twitter.com/popalorena/status/1681376932351311890
Вот тред, уже сутки весь теннисный твитер бурлит.
Самое популярное, как называют соперницу - гном и крыса
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Eugenie Nation
Аккаунты вта везде уничтожают. Их со вчерашнего вечера просят отреагировать, а те уже сутки позорно молчат. Саймон пробивает очередное дно
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Scratch_wzp
Ответ Eugenie Nation
Чуть-чуть не так. Линейный после удара колебался, показал сначало ин, потом аут. Главный, спустился и подтвердил аут, Шуай начала спорить и просить св, потом соперница пошла к метке, и Шуай несколько раз попросила не трогать ее, та стерла и еще что-то сказала. Китаянка офигела. После гейма, расплакалась и снялась. В теннисном коммьюните все однозначно за Шуай. И юная венгерка судя по всему стала нерукопожатной
Капец тв***. Ненавижу нечестную игру.
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Камил Мамедов
Ответ Доминик
Амакрысса Тот 🐀🐀🐀
Крыса-Амарисса
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Великий Алонсо
В чем проблема продолжить матч и обыграть соперницу? Какая-то там 350 ракетка мира, понятно что Шуай на эмоциональном спаде после скольки там, 10-12 поражений подряд, но все же ты проф.спортсменка или кто? Что за нытье?
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-4
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Садковский Ян
Отдать очко китаянке и предупреждение за неспортивное поведение венгерка, а то домашнее судейство может и продолжиться
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nmnackjbxkasbk
Ответ Сергей Чугунников
В новости нет важной информации. Мяч наполовину попал в линию и был след, свидетельствующий об этом. Судья указала аут. Китаянка позвала супервайзера и пока тот шел, венгерка просто подошла и замазала след от удара, чтобы ничего уже было не доказать. После этого и случился нервный срыв. А в это время трибуны освистывали ее и смеялись, поддерживая свою спортсменку. Вот о чем нужно писать, а не о еде из Китая.
не особо там трибуны старались. Для подобной ситуации вели себя вполне мирно.
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