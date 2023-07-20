Карлос Алькарас: «Надаль пожелал мне удачи перед финалом «Уимблдона», и я ему благодарен»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Уимблдон ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас ответил, означает ли его победа на «Уимблдоне» начало новой эры мужского тенниса.

«Я так не думаю, потому что пока Рафа и Джокович остаются в туре и играют, новой эры не будет. Через несколько лет, когда они уйдут на пенсию и больше не будут играть, можно будет вернуться к этому разговору. Сейчас не время. Я выиграл для себя и для своей команды, а не для того, чтобы начать новую эру».

Также он рассказал о поздравлении от Рафаэля Надаля.

«Он прислал мне сообщение. Сначала он написал мне, чтобы пожелать удачи перед финалом, и я ему благодарен. Такой человек, как он, игрок, который был и остается моим кумиром, желает мне сил и удачи в самый важный момент жизни – это потрясающе.

[После финала он написал]: «Поздравляю с победой. Наслаждайся, потому что эти моменты волшебны и неповторимы».

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1 комментарий

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laziofan
Рафа❤️❤️❤️
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