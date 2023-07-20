Карлос Алькарас: «Надаль пожелал мне удачи перед финалом «Уимблдона», и я ему благодарен»
Карлос Алькарас ответил, означает ли его победа на «Уимблдоне» начало новой эры мужского тенниса.
«Я так не думаю, потому что пока Рафа и Джокович остаются в туре и играют, новой эры не будет. Через несколько лет, когда они уйдут на пенсию и больше не будут играть, можно будет вернуться к этому разговору. Сейчас не время. Я выиграл для себя и для своей команды, а не для того, чтобы начать новую эру».
Также он рассказал о поздравлении от Рафаэля Надаля.
«Он прислал мне сообщение. Сначала он написал мне, чтобы пожелать удачи перед финалом, и я ему благодарен. Такой человек, как он, игрок, который был и остается моим кумиром, желает мне сил и удачи в самый важный момент жизни – это потрясающе.
[После финала он написал]: «Поздравляю с победой. Наслаждайся, потому что эти моменты волшебны и неповторимы».
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