Карлос Алькарас: «Надаль пожелал мне удачи перед финалом «Уимблдона», и я ему благодарен»

ответил, означает ли его победа на « » начало новой эры мужского тенниса.

«Я так не думаю, потому что пока и остаются в туре и играют, новой эры не будет. Через несколько лет, когда они уйдут на пенсию и больше не будут играть, можно будет вернуться к этому разговору. Сейчас не время. Я выиграл для себя и для своей команды, а не для того, чтобы начать новую эру».

Также он рассказал о поздравлении от Рафаэля Надаля.

«Он прислал мне сообщение. Сначала он написал мне, чтобы пожелать удачи перед финалом, и я ему благодарен. Такой человек, как он, игрок, который был и остается моим кумиром, желает мне сил и удачи в самый важный момент жизни – это потрясающе.

[После финала он написал]: «Поздравляю с победой. Наслаждайся, потому что эти моменты волшебны и неповторимы».

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