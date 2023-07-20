Карлос Алькарас: «Долгосрочная цель – стать одним из лучших в истории. Возможно, меня сочтут самонадеянным, но нужно мечтать по-крупному»

Карлос Алькарас поделился целями на будущее.

– За очень короткое время вы прошли путь от обычного перспективного парня до одного из самых узнаваемых лиц в таком глобальном виде спорта, как теннис. Как вам удается не дать всему этому вас захлестнуть?

– Я считаю, что объяснение в том, что в конечном счете мы очень четко формулируем цель. Мы постепенно воплощаем мечты: стать №1, стать чемпионом «Большого шлема», выиграть «Уимблдон»... Я хочу выиграть «Ролан Гаррос» и Australian Open, но самая долгосрочная цель – стать одним из лучших в истории, как такие великие легенды, как Джокович, Рафа и Федерер.

Я всегда это говорил, возможно, эта цель слишком масштабна, слишком амбициозна или меня сочтут самонадеянным, но, в конце концов, в жизни нужно думать и мечтать по-крупному, и нужно идти к цели. Я не считаю, что все это слишком масштабно, потому что знаю и очень четко представляю, чего хочу добиться в будущем, поэтому должен дальше идти по этому пути.

– Вы осознаете, насколько вы хороший игрок? Вы полностью осознаете свой потенциал и то, сколько можете достичь?

– Нужно реально смотреть на вещи и быть честным. Я знаю, насколько я хороший игрок, и я считаю, что это не высокомерие, а просто уверенность в себе. Я знаю, что соперникам трудно меня победить и долго играть на очень высоком уровне, чтобы этого добиться, и я считаю это своим достоинством. Речь об уверенности в себе, и, да, я знаю, что я хороший игрок... (Смеется.)

– После победы в Нью-Йорке в сентябре прошлого года вы сказали, что у вас не все получалось, что вы немного сбились с пути. Как вы думаете, может ли то же самое произойти после этой победы, или вы провели работу над ошибками?

– Я усвоил урок. Как в матчах с Джоковичем на «Ролан Гаррос» и на «Уимблдоне»: я учусь на своих ошибках. Каждый раз, когда со мной происходит что-то, чего не должно было случиться, я делаю выводы, чтобы в следующий раз это не повторилось. Не думаю, что [то, что произошло на] US Open, повторится, потому что этот урок я уже усвоил.

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