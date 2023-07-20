Карлос Алькарас: «Долгосрочная цель – стать одним из лучших в истории. Возможно, меня сочтут самонадеянным, но нужно мечтать по-крупному»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович US Open Уимблдон Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас поделился целями на будущее.

– За очень короткое время вы прошли путь от обычного перспективного парня до одного из самых узнаваемых лиц в таком глобальном виде спорта, как теннис. Как вам удается не дать всему этому вас захлестнуть?

– Я считаю, что объяснение в том, что в конечном счете мы очень четко формулируем цель. Мы постепенно воплощаем мечты: стать №1, стать чемпионом «Большого шлема», выиграть «Уимблдон»... Я хочу выиграть «Ролан Гаррос» и Australian Open, но самая долгосрочная цель – стать одним из лучших в истории, как такие великие легенды, как Джокович, Рафа и Федерер.

Я всегда это говорил, возможно, эта цель слишком масштабна, слишком амбициозна или меня сочтут самонадеянным, но, в конце концов, в жизни нужно думать и мечтать по-крупному, и нужно идти к цели. Я не считаю, что все это слишком масштабно, потому что знаю и очень четко представляю, чего хочу добиться в будущем, поэтому должен дальше идти по этому пути.

– Вы осознаете, насколько вы хороший игрок? Вы полностью осознаете свой потенциал и то, сколько можете достичь?

– Нужно реально смотреть на вещи и быть честным. Я знаю, насколько я хороший игрок, и я считаю, что это не высокомерие, а просто уверенность в себе. Я знаю, что соперникам трудно меня победить и долго играть на очень высоком уровне, чтобы этого добиться, и я считаю это своим достоинством. Речь об уверенности в себе, и, да, я знаю, что я хороший игрок... (Смеется.)

– После победы в Нью-Йорке в сентябре прошлого года вы сказали, что у вас не все получалось, что вы немного сбились с пути. Как вы думаете, может ли то же самое произойти после этой победы, или вы провели работу над ошибками?

– Я усвоил урок. Как в матчах с Джоковичем на «Ролан Гаррос» и на «Уимблдоне»: я учусь на своих ошибках. Каждый раз, когда со мной происходит что-то, чего не должно было случиться, я делаю выводы, чтобы в следующий раз это не повторилось. Не думаю, что [то, что произошло на] US Open, повторится, потому что этот урок я уже усвоил.

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8 комментариев

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tanya_1111
Лично мне пока всё равно сколько шлемов возьмет Карлос, я хочу смотреть красивый качественный теннис пока для этого у Карлоса есть только один соперник - Джокович, и если он уйдет, а новый не появится, ну и чего тогда нам эти скучные шлемы? Между прочим Новака то как раз интересно смотреть и с другими игроками, а вот Карлоса не очень, просто избиение обычно получается, а не игра.
+4
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+4
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Дэннис Молинарев
Да в общем то уже свой след в истории оставил!
+2
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serginn
Судя по игре, не так уж это и самонадеянно. Если без серьезных травм получится, то все шансы есть.
+3
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Юрий Шептухин
22 ТБШ осталось всего.
+2
-1
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Кирилл Кириченко
верим, больше Сампраса точно должен набить шлемов
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alexus-1990
если не станет травматиком, то не меньше 15 шлемов возьмёт. конкурентов из молодых пока не видно ( возможно только Медведев, Руне и синнер при определенных обстоятельствах)
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S.Graf
Тут вот какие забавные аналогии просматриваются.
Свой 1й Шлем Муррей взял в 2012м, на ЮСО. 2й - в следующем же году, на Уиме-2013. След в истории оставил, однозначно (уж наследил - так наследил!)
Ровно через 10 лет Карась плывёт по тому же пути.
Или вот Вавр. 3 первых выхода в финалы Мэйджоров = 3 Шлема. И 1й был завоёван не без удачного стечения обстоятельств.
У Карася пока 2 из 2х. И тоже сильно повезло в Нью-Йорке.
Поглядим-посмотрим, чё. Особый интерес вызывают 3й финал и 4й Шлем (если они будут, разумеется))
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SpalmerE
Ответ S.Graf
Тут вот какие забавные аналогии просматриваются. Свой 1й Шлем Муррей взял в 2012м, на ЮСО. 2й - в следующем же году, на Уиме-2013. След в истории оставил, однозначно (уж наследил - так наследил!) Ровно через 10 лет Карась плывёт по тому же пути. Или вот Вавр. 3 первых выхода в финалы Мэйджоров = 3 Шлема. И 1й был завоёван не без удачного стечения обстоятельств. У Карася пока 2 из 2х. И тоже сильно повезло в Нью-Йорке. Поглядим-посмотрим, чё. Особый интерес вызывают 3й финал и 4й Шлем (если они будут, разумеется))
Сравнил Маррея и Вавра в эпоху биг-3 и Карася сейчас, когда из соперников один умеет играть только на харде, другой на закате карьеры
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