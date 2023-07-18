Феррреро о победе Алькараса над Джоковичем: «Перед финалом мы обсуждали, что ему придется играть плюс-минус на том же уровне, как и в матче против Медведева»
Тренер Карлоса Алькараса Хуан Карлос Ферреро ответил, за счет чего испанец быстро адаптировался к траве.
Алькарас выиграл турнир в Queen’s Club и «Уимблдон».
«Сложно сказать. Думаю, он быстро схватывает какие-то вещи, и мы в целом видели много видео игроков, которые здесь быстро перемещались по корту.
Так что на тренировках мы немного копировали Маррея, Роджера и Новака, и он понял, как это делать. В итоге было непросто, но у нас получилось.
Перед финалом мы обсуждали, что ему придется играть плюс-минус на том же уровне, как и в матче против Медведева.
Медведев всегда находится на задней линии, и Карлос любит использовать резаные, чтобы выманивать соперника к сетке. Это как раз то, что нам нужно было сделать в матче против Новака, это один из ключевых моментов, чтобы сбить его с ритма.
Думаю, он показал невероятную смелость – особенно в том, как он завершил матч».
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