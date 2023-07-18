Феррреро о победе Алькараса над Джоковичем: «Перед финалом мы обсуждали, что ему придется играть плюс-минус на том же уровне, как и в матче против Медведева»

Теги Хуан Карлос Ферреро Уимблдон ATP Карлос Алькарас Теннис

Тренер Карлоса Алькараса Хуан Карлос Ферреро ответил, за счет чего испанец быстро адаптировался к траве.

Алькарас выиграл турнир в Queen’s Club и «Уимблдон».

«Сложно сказать. Думаю, он быстро схватывает какие-то вещи, и мы в целом видели много видео игроков, которые здесь быстро перемещались по корту.

Так что на тренировках мы немного копировали Маррея, Роджера и Новака, и он понял, как это делать. В итоге было непросто, но у нас получилось.

Перед финалом мы обсуждали, что ему придется играть плюс-минус на том же уровне, как и в матче против Медведева.

Медведев всегда находится на задней линии, и Карлос любит использовать резаные, чтобы выманивать соперника к сетке. Это как раз то, что нам нужно было сделать в матче против Новака, это один из ключевых моментов, чтобы сбить его с ритма.

Думаю, он показал невероятную смелость – особенно в том, как он завершил матч».

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2 комментария

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abrbal
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Изи катка
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Antonbezb
3:0 на тай брейке, Новак не дожал, повезло
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