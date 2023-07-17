Алькарас о победе над Джоковичем: «Перед матчем я не думал, что могу обыграть Новака»

Карлос Алькарас ответил, что узнал о себе нового в финале «Уимблдона».

– Хороший вопрос.

Не знаю. Наверное, что я на самом деле способен на то, что сделал сегодня. Наверное, перед матчем я думал, что не готов обыгрывать Джоковича в пяти сетах, в таком эпичном матче. Сегодня я узнал, что могу оставаться в хороших физических и психологических кондициях на протяжении пяти часов, соперничая с легендой.

– Вы как-то изменили отношение к Джоковичу после полуфинала «Ролан Гаррос»?

– Да. Перед матчем я не думал, что могу обыграть Новака. Но теперь я буду по-другому смотреть на Новака в контексте борьбы с ним на «Шлемах» и других турнирах. Я запомню этот момент и буду знать, что готов играть с ним пятисетовые матчи и при этом держать уровень психологии, физики и тенниса в целом.

Это главное изменение.

– Мы видели, как вы побежали праздновать победу к своему боксу. Ваша семья любит теннис. Можете рассказать, что для вас значит подарить им этот момент счастья?

– Да, это очень важный момент не только для меня, но и для моей семьи, для всех, кто меня окружает. Я начал играть благодаря отцу, он большой поклонник тенниса, смотрел его, еще когда я не родился. Вся его жизнь связана с теннисом.

Для них тоже было невероятно, что их ребенок вошел в историю, выиграл «Уимблдон». Они были здесь, я смог их обнять, такое не забывается. Надеюсь, будут фотографии этого момента, я навсегда их сохраню.

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