Алькарас – Джоковичу: «Я родился, а ты уже выигрывал титулы»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас обратился к Новаку Джоковичу после победы на «Уимблдоне».

20-летний испанец в финале обыграл 23-кратного чемпиона «Больших шлемов» – 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4. Матч продолжался 4 часа 43 минуты.

«Новак, ты меня очень вдохновляешь. Я начал играть в теннис, наблюдая за тобой. Я родился, а ты уже выигрывал титулы.

Наверное, физическая форма у тебя лучше, чем у меня. Ты говорил, что 36 – это новые 26. И ты воплощаешь это в жизнь».

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20 комментариев

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Buharoid
Что-то подсказывает, что это был не последний финал ТБШ между ними в ближайшие год-два.
+28
-1
+27
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Czarn
Новак, ты вдохновляешь Карлоса, ты вдохновляешь всех в теннисе!😃 Ждём твоих новых побед, Чемпион!😃
+23
-1
+22
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jjeka
"Наверное, физическая форма у тебя лучше, чем у меня" - вопрос еще какая форма у карася будет в 36. А то все предрекают ему 150 ТБШ, думая, что это так просто играть 16 лет на пиковом уровне. Джокович уникален по своей природе и благодаря бесконечному поиску "себя" в течение всей карьеры: диета, психология, тренировочный режим
+16
-1
+15
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zzzeeerrrooo
Ответ 5hxrb7mywu
Испанец просто размазал серба показал ему его бутку 😂
ты походу не тот матч смотрел
+15
-1
+14
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corazón blanco
Карлос красавец, с большим уважением высказался о своем легендарном сопернике. Надеюсь такая победа придаст уверенности. Ментально очень сильный теннисист.
+3
0
+3
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Кавабунга Шреддоголовый
Ты теперь не только чемпион, но и член AELTC. И у мужчин, и у женщин два новых новых чемпиона и два новых члена клуба
+2
0
+2
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AFP1
Ответ Buharoid
Что-то подсказывает, что это был не последний финал ТБШ между ними в ближайшие год-два.
Да нет же, финал Новак-Карлос на US Open 23 очень вероятен, далее все туманно. Возможно Новак уйдет после Парижа
+3
-1
+2
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tanya_1111
Ответ jjeka
"Наверное, физическая форма у тебя лучше, чем у меня" - вопрос еще какая форма у карася будет в 36. А то все предрекают ему 150 ТБШ, думая, что это так просто играть 16 лет на пиковом уровне. Джокович уникален по своей природе и благодаря бесконечному поиску "себя" в течение всей карьеры: диета, психология, тренировочный режим
Ну если достойные соперники не появятся, то 16 лет Карлосу и не понадобятся, но это будет очень скучно )))
+2
0
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инок
Спасибо, Новак, и спасибо, Карлос. Несмотря на разницу в возрасте это был супер-финал. Вы были достойны друг друга.
+1
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Buharoid
Ответ AFP1
Да нет же, финал Новак-Карлос на US Open 23 очень вероятен, далее все туманно. Возможно Новак уйдет после Парижа
Так до Олимпиады успеют пройти ЮСо, АО, РГ и Уим.
+1
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Андрей
Ответ AFP1
Да нет же, финал Новак-Карлос на US Open 23 очень вероятен, далее все туманно. Возможно Новак уйдет после Парижа
На US чет все о Медведеве забывают. Они и разыграют
+1
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tanya_1111
Ответ 5hxrb7mywu
Испанец просто размазал серба показал ему его бутку 😂
Вы мачт то смотрели?
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zzzeeerrrooo
красава Карлос не зря топил за тебя на ЮСО
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Антон Тимофеев
Ответ Андрей
На US чет все о Медведеве забывают. Они и разыграют
А пусть забывают, тут то мы их и возьмем)))
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zzzeeerrrooo
Ответ tanya_1111
Вы мачт то смотрели?
челу походу матч годовалой давности Алькарас Краинович включили
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Олег Усов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ tanya_1111
Вы мачт то смотрели?
мачту никто не смотрел
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