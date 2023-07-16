Алькарас – Джоковичу: «Я родился, а ты уже выигрывал титулы»

Карлос Алькарас обратился к Новаку Джоковичу после победы на «Уимблдоне».

20-летний испанец в финале обыграл 23-кратного чемпиона «Больших шлемов» – 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4. Матч продолжался 4 часа 43 минуты.

«Новак, ты меня очень вдохновляешь. Я начал играть в теннис, наблюдая за тобой. Я родился, а ты уже выигрывал титулы.

Наверное, физическая форма у тебя лучше, чем у меня. Ты говорил, что 36 – это новые 26. И ты воплощаешь это в жизнь».

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