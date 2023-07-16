Кириос о финале «Уимблдона»: «Если Джокович сумеет как-то перевернуть ход матча, я поверю, что он нечеловек»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Ник Кириос соцсети Карлос Алькарас Теннис

Австралиец Ник Кириос прокомментировал ход финала «Уимблдона».

Семикратный чемпион Новак Джокович уступает Карлосу Алькарасу (6:1, 6:7(6), 1:6, 1:1, идет четвертый сет).

«Если Джокович сумеет как-то перевернуть ход матча, я поверю, что он нечеловек», – написал Кириос в твиттере.

Напомним, Кириос в прошлом году в четырех сетах уступил Джоковичу в финале.

Джокович против Алькараса в финале «Уимблдона». Карлос повел по сетам. Онлайн

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8 комментариев

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Hitgoe Himgob
он не человек
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Евгений Летенков
Джокович теперь свое не упустит
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kyckoba
Он и не человек, а просто goat.
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Skip
Он специально для Ника это представление устраивает...
+1
-1
0
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