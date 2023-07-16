Кириос о финале «Уимблдона»: «Если Джокович сумеет как-то перевернуть ход матча, я поверю, что он нечеловек»
Австралиец Ник Кириос прокомментировал ход финала «Уимблдона».
Семикратный чемпион Новак Джокович уступает Карлосу Алькарасу (6:1, 6:7(6), 1:6, 1:1, идет четвертый сет).
«Если Джокович сумеет как-то перевернуть ход матча, я поверю, что он нечеловек», – написал Кириос в твиттере.
Напомним, Кириос в прошлом году в четырех сетах уступил Джоковичу в финале.
Джокович против Алькараса в финале «Уимблдона». Карлос повел по сетам. Онлайн
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