Сегодня день рождения Екатерины Александровой и Паулы Бадосы

Сегодня, 15 ноября, день рождения Екатерины Александровой и Паулы Бадосы. Россиянке исполняется 31 год, испанке – 28 лет.

Александрова – чемпионка пяти турниров WTA, один из них она выиграла в этом сезоне в Линце. В октябре она впервые вошла в топ-10 как десятая ракетка мира. Сейчас она сохраняет эту позицию.

Бадоса – экс-вторая ракетка мира. Она выиграла два турнира WTA. В этом году она вышла в полуфинал Australian Open – для испанки это лучший результат на «Больших шлемах». Она также дважды доходила до четвертьфиналов: на «Ролан Гаррос»-2021 и US Open-2024.