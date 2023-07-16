Гейм финала «Уимблдона» длился 26 минут. В итоге Алькарас сделал брейк

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Карлос Алькарас Теннис

Новак Джокович и Карлос Алькарас играют в финале «Уимблдона». Испанец ведет 2:1 по сетам.

Гейм третьего сета на подаче Джоковича при счете 3:1 в пользу Алькараса длился 26 минут 5 секунд. В нем было 32 розыгрыша. Счет становился «ровно» 13 раз.

В итоге Алькарас повел с двумя брейками и выиграл партию 6:1.

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9 комментариев

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Стэн Смит
Это было леген подожди, подожди дарно!!!
+19
0
+19
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Сергей Гуцол
Это просто космос
+12
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+12
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Skip
этот гейм похоже поломал Джокера...
+4
0
+4
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Биллибоб
Карасик молодец, по игре не самый сильный гейм от него, но менталка зарулила, вцепился зубами и не отпустил старого волка.
+2
0
+2
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AF007
Добивать робота
+1
0
+1
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Ben Shelton
быстрый сет можно сыграть, а они только гейм
0
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Сергей К
Невероятное зрелище... видел.
0
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Great Ksan
Конечно впечатляет,если учитывать,что гейм сыгран в финале Уимблдона.
Интересно,какой рекорд по продолжительности одного гейма,если рекорд одного розыгрыша 29 минуты ,в матче сыгранном в 1984 году?
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