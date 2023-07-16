Гейм финала «Уимблдона» длился 26 минут. В итоге Алькарас сделал брейк

и играют в финале « ». Испанец ведет 2:1 по сетам.

Гейм третьего сета на подаче Джоковича при счете 3:1 в пользу Алькараса длился 26 минут 5 секунд. В нем было 32 розыгрыша. Счет становился «ровно» 13 раз.

В итоге Алькарас повел с двумя брейками и выиграл партию 6:1.

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