Гейм финала «Уимблдона» длился 26 минут. В итоге Алькарас сделал брейк
Новак Джокович и Карлос Алькарас играют в финале «Уимблдона». Испанец ведет 2:1 по сетам.
Гейм третьего сета на подаче Джоковича при счете 3:1 в пользу Алькараса длился 26 минут 5 секунд. В нем было 32 розыгрыша. Счет становился «ровно» 13 раз.
В итоге Алькарас повел с двумя брейками и выиграл партию 6:1.
Интересно,какой рекорд по продолжительности одного гейма,если рекорд одного розыгрыша 29 минуты ,в матче сыгранном в 1984 году?