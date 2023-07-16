Дель Потро о финале «Уимблдона»: «Думаю, тот, кто выиграет тай-брейк второго сета, станет чемпионом»

Чемпион US Open-2009 Хуан Мартин дель Потро прокомментировал ход финала «Уимблдона».

Первая ракетка мира Карлос Алькарас играет с семикратным чемпионом Новаком Джоковичем (1:6, 7:6(6), 3:1, идет третий сет).

«Думаю, тот, кто выиграет тай-брейк [второго сета], станет чемпионом. Но поскольку я ничего не понимаю в теннисе, у меня нет мнения 😂», – написал дель Потро в твиттере.

На вопрос, знает ли он лично Алькараса, аргентинец ответил: «Да, он феномен».

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