Дель Потро о финале «Уимблдона»: «Думаю, тот, кто выиграет тай-брейк второго сета, станет чемпионом»

Теги Новак Джокович Уимблдон Хуан Мартин дель Потро ATP соцсети Карлос Алькарас Теннис

Чемпион US Open-2009 Хуан Мартин дель Потро прокомментировал ход финала «Уимблдона».

Первая ракетка мира Карлос Алькарас играет с семикратным чемпионом Новаком Джоковичем (1:6, 7:6(6), 3:1, идет третий сет).

«Думаю, тот, кто выиграет тай-брейк [второго сета], станет чемпионом. Но поскольку я ничего не понимаю в теннисе, у меня нет мнения 😂», – написал дель Потро в твиттере.

На вопрос, знает ли он лично Алькараса, аргентинец ответил: «Да, он феномен».

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2 комментария

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андрей быцюк
Ответ Ничего Смешного
Думаю дед всё же возьмет шлем.
думаю все же гулять пойдет
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