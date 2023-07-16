Виландер о финале «Уимблдона» между Джоковичем и Алькарасом: «Карлос многому научился в их матче в Париже»

Матс Виландер поделился ожиданиями от финала «Уимблдона».

Новак Джокович поборется с Карлосом Алькарасом. На «Ролан Гаррос» они встречались в полуфинале, и Джокович победил 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. У Алькараса в том матче начались судороги.

«Это финал мечты. Конечно, мы видели много потрясающих финалов между Федерером и Джоковичем, Федерером и Надалем, Джоковичем и Надалем, но уже давно не было такого противостояния.

Для меня они два лучших игрока в мире, и у них совершенно разные стили игры: агрессивный Карлос и Новак, умеющий обороняться на траве.

Матч будет максимально захватывающим и увлекательным. Все в предвкушении. Я жду с нетерпением.

Я бы сказал, что в Париже Карлос слишком много готовился и начал думать [о матче с Новаком], как только выиграл четвертьфинал. Похоже, что он слишком рано об этом задумался, и мы слышали об этом от одного из его тренеров.

Я считаю, что ему нужно сбавить обороты и расслабиться, но нелегко не думать о финале. Ему нужно работать над тем, что может помочь, но достаточно его обычной подготовки, и все будет в порядке.

Ему нужно поменьше думать о финале, и мне кажется, что он многому научился в их матче в Париже».

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