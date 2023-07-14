Джокович о желании выиграть «Уимблдон»: «Карлос голоден. Я тоже голоден, так что давайте устроим пир»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Карлос Алькарас Теннис

Новак Джокович поделился настроем на финал «Уимблдона» против Карлоса Алькарас.

«Наверное, с начала турнира это был самый ожидаемый финал. Алькарас, я... Это будет его первый финал «Уимблдона».

Он так молод, но сейчас невероятно стабилен, в том числе на траве. Вряд ли многие ожидали, что он будет так хорошо играть, потому что его стиль в основном вырабатывался для грунта или более медленных хардовых кортов. Но он невероятно адаптируется к покрытиям, обстоятельствам и соперникам в конкретный день.

Я считаю, что это отличная черта и достоинство. На мой взгляд, в этом же одно из моих главных преимуществ на протяжении карьеры: я постоянно развивался, адаптировался и корректировал игру в зависимости от задач. Он делает это уже в самом начале карьеры.

Молодец. Потрясающий игрок. Отличный парень и за пределами корта. Он очень, очень хорошо себя преподносит. Он уважает историю спорта, уважает всех. Ни одного плохого слова в его адрес.

Его команда, его семья... Я немного видел, как он играл в Queen’s. Здесь он впечатляюще выступил. Мне кажется, он уже выработал очень четкую игру на траве.

Судя по выступлениям всех игроков, это, наверное, лучший финал, который мог получиться. Мы оба в хорошей форме, хорошо играем.

Безусловно, я хочу взять титул. Я с нетерпением этого жду. Это будет серьезное испытание, серьезнейшее испытание, с которым я могу сейчас столкнуться с любой точки зрения: физически, психологически, эмоционально.

Он один из самых быстрых парней в туре. Он умеет делать на корте практически все. Я тоже считаю себя очень цельным игроком.

В Париже у нас был очень хороший матч, пока у него не начались физические проблемы. Мы задали очень высокую планку. Думаю, и зрителям, и нам было приятно быть частью того матча.

Понятно, что здесь совершенно другие условия. Трава сильно отличается от грунта. Да, у меня гораздо больше опыта в финалах «Больших шлемов» и «Уимблдона», чем у него. Тем не менее, он в отличной форме. Он очень мотивирован. Он молод. Он голоден.

Я тоже голоден, так что давайте устроим пир (улыбается)».

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10 комментариев

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tanya_1111
Совсем не много спортсменов которые могут так четко и красиво излагать свои мысли. К тому же как обычно к соперникам только с уважением.
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Mr@k123
Достойный финал, первая ракетка против лучшего в истории, да будет битва
+4
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Садковский Ян
Ноли - красавчик, с уважением к сопернику, но с достаточной концентрацией на корте. Пусть победит сильнейший, например Джокович
+2
0
+2
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statistic5
кто там сейчас рекордсмен по числу финалов ТБШ?
Обычно новости про это же появляются каждый раз
0
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инок
Джокович и Алькарас - нас ждет финал сильнейших!
Только победы Новаку.
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sedric
Чтобы Карлосу победить, нужно отыграть гениально от начала до конца. Любые малейшие ошибки будут сразу же наказаны. Способен ли он на это - да. Но сделать это будет чрезвычайно трудно.
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Buharoid
В меню жареный карась.
+1
-1
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Alex Morhan
Ответ statistic5
кто там сейчас рекордсмен по числу финалов ТБШ? Обычно новости про это же появляются каждый раз
Новак рекордсмен(35)
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Metallurg111
Ответ statistic5
кто там сейчас рекордсмен по числу финалов ТБШ? Обычно новости про это же появляются каждый раз
Новак, 35
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