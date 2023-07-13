В заключительный день Уимблдонского турнира внимание большинства болельщиков будет приковано к мужскому финалу, но и решающий поединок в женском парном разряде обещает быть очень интересным. В нем встретится бельгийско-австралийская пара Элизе Мертенс и Сторм Хантер против чешско-тайваньского дуэта Барбора Стрыцова и Су-Вэй Се. Матч состоится 16 июля, начало не ранее 18:00 по московскому времени.

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Поединок пройдет на Центральном корте турнира. Прямую видеотрансляцию болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Элизе Мертенс и Сторм Хантер просто ураганом прошлись по всем своим соперникам на пути к финалу. Только представьте, максимального результата против них добилась британская пара Нэйкта Бэйнс и Мая Люмсден в четвертьфинале. Элизе и Сторм позволили соперницам выиграть целых три гейма, во всех остальных матчах они отдавали по два. У Сторм Хантер до сих пор больших успехов на турнирах Большого шлема не было, в полуфинал она выходила на Уимблдоне в 2021 году и в прошлом году играла на той же стадии Открытого чемпионата США. Элизе Мертенс более искушенный боец, на ее счету победы на Australian Open, том же US Open и на Уимблдоне как раз в 2021 году, но в паре с Су-Вэй Се, с которой они сейчас будут на противоположных сторонах от сетки.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Су-Вэй Се и Барборе Стрыцовой довелось пройти на турнире куда более сложный путь. Да и соперницы у них были куда сложнее. Обеим теннисисткам по 37 лет, и послужной список у них гораздо богаче, чем у Мертенс/Хантер. Су-Вэй Се, помимо выигрыша на Уимблдоне в 2021 году, побеждала здесь на травяных кортах ровно десять лет назад в паре с китаянкой Шуай Пэн и в 2019 году как раз вместе с Барборой Стрыцовой. Дважды тайваньская теннисистка была чемпионкой Ролан Гаррос. Если брать рейтинг теннисисток, то Су-Вэй Се занимает в нем 15 позицию, Барбора Стрыцова на 53 строке. Их соперницы Хантер и Мертенс, соответственно, пятая и шестая.

Опыт или молодость? Некоторые специалисты склоняются в пользу более опытных и искушенных теннисисток. Но все же впечатляет поступь Элизе и Сторм, даже несмотря на то, что соперницы у них были более слабыми. Букмекеры тоже были впечатлены этим превосходствам, и отдают им преимущество. Winline предлагает на победу Мертенс/Хантер коэффициент 1,67, выигрыш Стрыцовой/Се оценивается коэффициентом 2,22.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023