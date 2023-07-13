Алькарас о том, что его отец снимал видео на тренировке Джоковича: «Это, наверное, правда»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал скандал с его отцом.

Сербские медиа обвинили отца испанца в том, что он приходил на тренировки Новака Джоковича и снимал видео.

– Это, наверное, правда. Мой папа очень любит теннис. Он не только мои матчи смотрит. Он приходит в клуб в 11 утра, уходит в 10 вечера, смотрит матчи, смотрит тренировки.

У него была возможность посмотреть на Джоковича в реальности. Так что, да, наверное, он снял видео.

– Это не дает вам соревновательного преимущества?

– Не думаю. У меня есть много разных видео Джоковича. Не думаю, что это дает мне преимущество.

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2 комментария

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Роман
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А в чем скандал? нельзя снимать тренировку, если ты можешь на нее придти и посмотреть?
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