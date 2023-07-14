Алькарас о финале «Уимблдона» против Джоковича: «Меня ждет тяжелое испытание, но я к нему готов. Это финал, не время бояться»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас поделился ожиданиями от финала «Уимблдона» против Новака Джоковича.

В полуфинале испанец прошел Даниила Медведева – 6:3, 6:3, 6:3.

«Что я могу сказать? Все знают, какая он легенда. Будет очень, очень трудно. Я буду бороться. Я очень верю в себя, в то, что смогу его победить.

На этом корте он не проигрывал с 2013 года, меня ждет тяжелое испытание, но я к нему готов. Я мечтал сыграть здесь в финале, а матч против Новака будет совершенно особенным. Это финал, не время уставать или бояться.

Я об этом мечтал: играть здесь в полуфинале, получить возможность сыграть в финале. Не могу в это поверить. Я знаю, что получу удовольствие и продолжу мечтать».

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12 комментариев

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Трёха Ника Киргиоса
Всем бы быть такими мечтателями, как Чарлитос.
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Матвей Суицидин
А Медведев там уже что-то сказал?
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Buharoid
У Алькараса один шанс - каким-то образом на максимальной агрессии забить Джоковича в трех сетах. В пяти у него шансов нет, он по физухе очень сильно проседает, даже сегодня в конце третьего воздух ртом хватал как истинный карась, его сербский дед банально перебегает.
+3
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Jefri AG
Главное без судорог на этот раз.
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felix-sanchez
Ответ Buharoid
У Алькараса один шанс - каким-то образом на максимальной агрессии забить Джоковича в трех сетах. В пяти у него шансов нет, он по физухе очень сильно проседает, даже сегодня в конце третьего воздух ртом хватал как истинный карась, его сербский дед банально перебегает.
Это он поэтому пижонил в третьем селе, что ртом воздух хватал? Безусловно Новак фаворит, но по поводу выносливости Карлоса утверждение очень спорное.
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ToniKroos1999
Опять отлетишь, Карлос, как и на РГ
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Антон Патракеев
Ну на РГ шансы были куда больше, сет зацепить успехом будет.
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Buharoid
Ответ felix-sanchez
Это он поэтому пижонил в третьем селе, что ртом воздух хватал? Безусловно Новак фаворит, но по поводу выносливости Карлоса утверждение очень спорное.
Там кроме пижонства были и вполне "честные" ошибки.
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Alexander001
Ответ Buharoid
У Алькараса один шанс - каким-то образом на максимальной агрессии забить Джоковича в трех сетах. В пяти у него шансов нет, он по физухе очень сильно проседает, даже сегодня в конце третьего воздух ртом хватал как истинный карась, его сербский дед банально перебегает.
Всем бы такого деда сербского иметь)
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