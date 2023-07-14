Алькарас о финале «Уимблдона» против Джоковича: «Меня ждет тяжелое испытание, но я к нему готов. Это финал, не время бояться»

Карлос Алькарас поделился ожиданиями от финала «Уимблдона» против Новака Джоковича.

В полуфинале испанец прошел Даниила Медведева – 6:3, 6:3, 6:3.

«Что я могу сказать? Все знают, какая он легенда. Будет очень, очень трудно. Я буду бороться. Я очень верю в себя, в то, что смогу его победить.

На этом корте он не проигрывал с 2013 года, меня ждет тяжелое испытание, но я к нему готов. Я мечтал сыграть здесь в финале, а матч против Новака будет совершенно особенным. Это финал, не время уставать или бояться.

Я об этом мечтал: играть здесь в полуфинале, получить возможность сыграть в финале. Не могу в это поверить. Я знаю, что получу удовольствие и продолжу мечтать».

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