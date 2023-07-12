Уимблдон: Уэсли Коольхоф/Нил Скупски — Орасио Себальос/Марсель Гранольерс прямая трансляция матча 15.07.2023

Теги Уимблдон Марсель Гранольерс Орасио Себальос Нил Скупски Уэсли Коольхоф Теннис

В финале мужского парного разряда Уимблдонского турнира встретятся голландско-британская пара Уэсли Коольхоф и Нил Скупски против аргентино-испанского дуэта Орасио Себальос и Марсель Гранольерс. Матч состоится в субботу, 15 июля, начало не ранее 18:00 по московскому времени.

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Встреча теннисистов состоится на Центральном корте. Прямую видеотрансляцию болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Уэсли Коольхоф и Нил Скупски находятся на первой позиции в парном рейтинге АТР, посеяны на Уимблдоне под первым номером, поэтому нет ничего удивительного в том, что они в финале. В прошлом году они играли в финале другого турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США, но выиграть не смогли, теперь у них есть еще один шанс. На Уимблдоне они всю дистанцию прошли уверенно, всех своих соперников обыгрывали в двух сетах. Проблемы возникли только в четвертьфинале против Ариэля Беара из Уругвая и Алама Павлашека из Чехии, не самой искушенной паре теннисистов. Коольхоф и Скупски проиграли первый сет, но в двух других выиграли уверенно.

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Орасио Себальос и Марсель Гранольерс несколько уступают своим соперникам в рейтинге. Аргентинец сейчас девятый, а испанец двенадцатый. При этом на Уимблдоне они посеяны под пятнадцатым номером. Начало турнира для этой пары получилось очень сложным. В первом и во втором круге им пришлось играть по три сета. В первом поединке упорное сопротивление оказала колумбийская пара Хуана-Себастьяна Кабаля и Роберта Фары. Каждый сет заканчивался тай-брейком. Два сета на тай-брейке пришлось играть и во втором матче против французской пары. Артура Фиса и Люка Ван Аша. Дальше было проще, все матчи Себальос и Гранольерс выигрывали в двух сетах.

Абсолютно справедливый финал, в котором Коольхоф и Скупски являются фаворитами. Но не стоит забывать, что эти пары играли друг с другом дважды. Обе встречи были на Открытом чемпионате Франции, и в обоих выиграли Себальос и Гранольерс. Однако теперь покрытие трава. Букмекеры на стороне голландско-британской пары. Winline предлагает на их победу коэффициент 1,59, выигрыш аргентино-испанского дуэта оценивается коэффициентом 2,38.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023

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