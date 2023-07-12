Уимблдон: Мате Павич/Людмила Киченок — Йоран Флиген/Ифань Сюй прямая трансляция матча 13.07.2023

Теги Уимблдон Ифань Сюй Людмила Киченок Мате Павич Йоран Флиген Теннис

В четверг, 13 июля, на Уимблдонском турнире состоится первый финальный поединок. В смешанном разряде хорватско-украинская пара Мате Павич и Людмила Киченок сыграют против бельгийско-китайского дуэта Йоран Флиген и Ифань Сюй. Начало матча не ранее 18:00 по московскому времени.

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Соперники встретятся на Центральном корте. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Павич/Киченок — Флиген/Сюй прогноз на матч Уимблдон 2023 финал

Мате Павич и Людмила Киченок являются седьмой сеяной парой в миксте на Уимблдоне 2023. Из всех четырех участников решающего матча Мате Павич самый титулованный теннисист в парном разряде. Он выигрывал золото Олимпийских игр в Токио, побеждал на Australian Open, Открытом чемпионате США и Уимблдоне в 2021 году со своим постоянным напарником Николой Мектичем. Лишь Ролан Гаррос им пока не покорялся, хотя они дважды играли в финале. Людмила Киченок тоже опытная парная теннисистка, в ее активе восемь титулов на турнирах WTA, хотя напарницы к нее были разные. В прошлом году она в парном женском разряде дошла до полуфинала Уимблдона. Сейчас есть шанс выиграть турнир в миксте.

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Йоран Флиген и Ифань Сюй тоже опытные турнирный бойцы, хотя достижений у них меньше, чем у соперников. Флиген сейчас находится на 26-й строчке парного мужского рейтинга, и это наивысшая для него позиция в карьере. Ранее по итогам сезонов он никогда не входил в тридцатку лучших. На его счету есть семь титулов на различных турнирах, на мейджорах он уже в этом году играл в финале Ролан Гаррос, в финале Уимблдона сыграет впервые. Ифань Сюй играла в финале Уимблдона в 2019 году, в 2020 году доходила до финала US Open, но побед пока не было. В актив китаянке можно занести золото Азиатских игр 2018 года в Индонезии. Именно 2018-2020 годы для нее пока стали наиболее успешными в карьере парного игрока.

Судя по матчам, которые провели оба дуэта на турнире вся четверка обладает высоким мастерством и характером. У каждого по отдельности есть свои плюсы и минусы. Однако Мате Павич и Людмила Киченок все же несколько превосходят своих оппонентов. Специалисты и букмекеры склоняются к победе хорватско-украинского дуэта. Winline предлагает на их победу коэффициент 1,64, выигрыш бельгийско-китайской пары оценивается коэффициентом 2,27.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023

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