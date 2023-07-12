Турниры Большого шлема, как известно, проходит в нескольких разрядах и возрастных категориях. В четверг, 13 июля, нам предстоит увидеть первый финал Уимблдона 2023, который пройдет в смешанном разряде. Хорватско-украинская пара Мате Павич и Людмила Киченок встретятся с бельгийско-китайским дуэтом Йоран Флиген и Ифань Сюй. Матч состоится на Центральном корте, начало не ранее 18:00 по московскому времени.

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Уимблдон: Мате Павич/Людмила Киченок — Йоран Флиген/Ифань Сюй прямая трансляция матча 13.07.2023

Миксты чаще всего формируются накануне больших турниров, и теннисисты могут больше никогда не сыграть вместе. Мате Павич давно и хорошо знаком любителям тенниса по игре в парном разряде со своим соотечественником Николой Мектичем. Оба уже титулованные теннисисты, выиграли Australian Open, Открытый чемпионат США, в 2021 году победили на Уимблдоне. Не покорялся им только Ролан Гаррос.В активе есть еще и золото олимпийского турнира в Токио. Людмила Киченок тоже сильная парная теннисистка, прошлый сезон она закончила на девятой строчке парного рейтинга WTA и на протяжении всей карьеры выступала с разными партнершами. Побед на турнирах Большого шлема у нее нет, но в прошлом году она играла в Финале Ролан Гаррос и Уимблдона. Неудивительно, что самым сложным для Павича и Киченок получился поединок второго круга против Николы Мектича и американки Бернарды Перы, где каждый из трех сетов заканчивался на тай-брейке. Еще один трехсетовый поединок случился в полуфинале против британской пары Оливия Николлс и Джонни О’Мара, правда, здесь тай-брейк был только в первой партии.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Ифань Сюй закончила прошлый год на 15-й строчке парного рейтинга, хотя в 2019-2020 году она была в десятке сильнейших. На ее счету тринадцать титулов WTA, завоеванных в паре. На протяжении всей карьеры выступала с разными теннисистками, смогла выйти в финал Уимблдона в 2019 году, а на следующий год играла в финале Открытого чемпионата США, но выиграть турнир Большого шлема пока не удается. Зато есть победа в парном разряде на Азиатских играх в Джакарте в 2018 году. Йоран Флиген никогда не достигал первой десятки мирового парного рейтинга, но теннисист это тоже довольно опытный, в его активе есть семь титулов на турнирах АТР. На мейджорах он совсем недавно играл в финале Ролан Гаррос в паре с соотечественником Сандером Жюлле, но выиграть решающий поединок не удалось.Сейчас еще одна попытка, правда уже на Уимблдоне и в миксте. Сюй и Флиген уже в первом матче смогли переиграть в трех сетах вторую сеяную пару британца Нила Скупски и американки Дезире Кравчик. Во втором круге был не менее сложный поединок против австралийца Алекса де Минаура и британки Кэти Болтер, но вновь удалось победить в третьем сете на тай-брейке.

покрытие корта — трава

парный рейтинг ATP Павича — 20

парный рейтинг WTA Киченок — 15

парный рейтинг ATP Флигена — 26

парный рейтинг WTA Сюй — 32

Где смотреть Уимблдон 2023

Прогноз на матч Павич/Киченок — Флиген/Сюй

Мате Павич и Людмила Киченок в предыдущих поединка продемонстрировали отличное взаимопонимание. Мощные подачи и сильные виннерсы Павича дополняются высокого уровня техникой и отличным контролем мяча Киченок. Флиген и Сюй тоже неплохо дополняют друг друга. Бельгиец хорошо действует на задней линии, а китаянка обладает отличным чувством мяча. Соперники приблизительно равны, но все же букмекеры отдают небольшое преимущество хорватско-украинской паре. Winline предлагает на их победу коэффициент 1,64, успех китайско-бельгийского дуэта оценивается коэффициентом 2,27.

Наш прогноз: лишь один матч на турнире пара Флигена и Сюй выиграла в двух сетах, в каждом приходилось превозмогать и себя и соперников. Они вполне способны выиграть сет у Павича и Киченок, но все же представляется, что все закончится в двух партиях. Предлагаем сделать ставку П1 и тотал меньше 22,5.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023