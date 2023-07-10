Во сколько финал Уимблдон 2023 по теннису

Теги Уимблдон Теннис

В Англии подходит к концу очередной 136-й по счету Уимблдонский турнир. Организаторы сообщили время финальных поединков в мужском и женском одиночных разрядах. У женщин титул будет разыгран в субботу 15 июля, мужчины разыграют трофей в воскресенье 16 июля. Оба финала начнутся в 16:00 по московскому времени и пройдут на Центральном корте турнира.

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В женском финале сыграют….

У мужчин за трофей будут бороться…

  • 15 июля, 16.00. ТВА — ТВА
  • 16 июля. 16:00. ТВА — ТВА

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Участники финалов получат солидные призовые. Денежная награда для победителей Уимблдона 2023 в одиночном разряде — 2 350 000 фунтов стерлингов, проигравшие в решающем матче заработают по 1 175 000 фунтов стерлингов.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023

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