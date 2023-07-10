Соболенко о том, что Азаренко освистали на «Уимблдоне»: «Согласна со Свитолиной, что нужно выпустить заявление – рукопожатия не будет»

Теги Уимблдон болельщики WTA Виктория Азаренко Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала то, что Викторию Азаренко освистали на «Уимблдоне».

Это случилось после матча с Элиной Свитолиной, который белоруска проиграла на решающем тай-брейке.

«Очень сложная ситуация. Согласна с Элиной, что нужно выпустить заявление – рукопожатия не будет. И игроки смогут уходить с корта, не подвергаясь хейту. 

Было бы полезно, чтобы зрители знали, что происходит. Что рукопожатия не просто так нет».

17 комментариев

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Minsk Belarus
чтобы зрители знали, что происходит
__________
вся суть, трибуны во Франции и Англии мало заботит война, свистят потому что руки не жмут после матча, а особо одаренные пытаются это выдать за что-то другое...весь мир должен украинцам, а украинцы никому и ничего, так не бывает
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+5
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utsh44psmr
Можно сделать гораздо проще - не пускать на турнир украинок. Ну или пускать, но не устанавливать свои какие-то новые правила, нарушили - дисквалификация.
+11
-7
+4
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Nandomo
Ариночка, не прогибайся под пластмассовый мир, прогибай его как на РГ, все оценили
+3
-1
+2
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chemical brother
Ответ ладлена бобровская
бацькина ученица
ну хоть не Зелина, и то хорошо
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chemical brother
Ответ fanfeanor
Здесь сидят люди в каком-то особенном мире. Мире, где нет войны , которую развязала Россия. Мне кажется, даже теннисистки из России и Белоруси понимают это лучше местных комментаторов.
В мире, где всё далеко не так примитивно и однозначно, как рисует антироссийская пропаганда (контент которой вы, по всей вероятности, активно и систематически потребляете, не оставляя себе шанса мыслить самостоятельно и критически)
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ладлена бобровская
бацькина ученица
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Фанат спорта01
Арина конечно тролль.
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Ничего Смешного
В том году, они об этом сказали. Какое ещё заявление? Если зрители не знают об этом, а теннисная организация идёт на поводу, то обычное лицемерие.
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Mobilis
Вот тут то полностью соглашусь с Сабаленка. Башка то у ней рулит.
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Rundatgame
А как там было, Азаренко первая пожала руку судье и уселась на место не дожидаясь соперницы?
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Hardy
если зрители не в курсе текущей ситуации, они будут не в курсе и об этом заявлении. только если перед матчем это судья не объявит
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balamutt
Ответ utsh44psmr
Можно сделать гораздо проще - не пускать на турнир украинок. Ну или пускать, но не устанавливать свои какие-то новые правила, нарушили - дисквалификация.
они и так не ездят на турниры в россию
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utsh44psmr
Ответ Achilles 21
во первых нет таких правил жать руку соперника, во вторых с какого перепугу не пускать украинок, на каком основание?в третьих не пускать на соревнование как раз под это правило больше подходят россияне и белорусы
В-четвертых, на каком основании тогда они просят сделать какое-то официальное заявление по рукопожатиям? Если такого правила нет.
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utsh44psmr
Ответ fanfeanor
Здесь сидят люди в каком-то особенном мире. Мире, где нет войны , которую развязала Россия. Мне кажется, даже теннисистки из России и Белоруси понимают это лучше местных комментаторов.
Все верно - Россия развязала то, что другие завязали. Только пусть определятся, убивать в принципе плохо, или убивать только украинцев плохо.
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