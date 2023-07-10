Соболенко о том, что Азаренко освистали на «Уимблдоне»: «Согласна со Свитолиной, что нужно выпустить заявление – рукопожатия не будет»
Арина Соболенко прокомментировала то, что Викторию Азаренко освистали на «Уимблдоне».
Это случилось после матча с Элиной Свитолиной, который белоруска проиграла на решающем тай-брейке.
«Очень сложная ситуация. Согласна с Элиной, что нужно выпустить заявление – рукопожатия не будет. И игроки смогут уходить с корта, не подвергаясь хейту.
Было бы полезно, чтобы зрители знали, что происходит. Что рукопожатия не просто так нет».
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вся суть, трибуны во Франции и Англии мало заботит война, свистят потому что руки не жмут после матча, а особо одаренные пытаются это выдать за что-то другое...весь мир должен украинцам, а украинцы никому и ничего, так не бывает