Соболенко о том, что Азаренко освистали на «Уимблдоне»: «Согласна со Свитолиной, что нужно выпустить заявление – рукопожатия не будет»

Арина Соболенко прокомментировала то, что Викторию Азаренко освистали на «Уимблдоне».

Это случилось после матча с Элиной Свитолиной, который белоруска проиграла на решающем тай-брейке.

«Очень сложная ситуация. Согласна с Элиной, что нужно выпустить заявление – рукопожатия не будет. И игроки смогут уходить с корта, не подвергаясь хейту.

Было бы полезно, чтобы зрители знали, что происходит. Что рукопожатия не просто так нет».