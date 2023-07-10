Хаддад Майя о травме: «Почувствовала поясницу, а потом стрельнуло по ноге – как будто нерв зажало»
Беатрис Хаддад Майя прокомментировала травму, из-за которой снялась с матча «Уимблдона» против Елены Рыбакиной.
– Я удивлена, потому что чувствовала себя хорошо. Я очень расстроена, что не было возможности играть дальше. Особенно с учетом того, что это был мой первый раз на Центральном корте «Уимблдона» – моего любимого турнира.
В жизни так иногда бывает. Не со всем получается справиться, и теперь у меня стоит задача как можно скорее восстановиться.
– Снова проблема со спиной?
– С поясницей, да. Мы пока точно не знаем, но я почувствовала мышцу, а потом стрельнуло по ноге – как будто нерв зажало.
1 комментарий