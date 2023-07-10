Хаддад Майя о травме: «Почувствовала поясницу, а потом стрельнуло по ноге – как будто нерв зажало»

Теги Уимблдон WTA Беатрис Хаддад Майя Теннис

Беатрис Хаддад Майя прокомментировала травму, из-за которой снялась с матча «Уимблдона» против Елены Рыбакиной

– Я удивлена, потому что чувствовала себя хорошо. Я очень  расстроена, что не было возможности играть дальше. Особенно с учетом того, что это был мой первый раз на Центральном корте «Уимблдона» – моего любимого турнира. 

В жизни так иногда бывает. Не со всем получается справиться, и теперь у меня стоит задача как можно скорее восстановиться. 

– Снова проблема со спиной? 

– С поясницей, да. Мы пока точно не знаем, но я почувствовала мышцу, а потом стрельнуло по ноге – как будто нерв зажало. 

1 комментарий

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Стэн Смит
У меня также защемило спину и в ногу отдавало. Я в туалет то ходил с трудом, а играть матч конечно нереально.
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