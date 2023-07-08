Первая ракетка мира Ига Швентек в матче четвертого круга Уимблдонского турнира встретится с теннисисткой из Швейцарии Белиндой Бенчич. Матч состоится 9 июля на Центральном корте, начало не ранее 17:30 по московскому времени.

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Уимблдон: Ига Швентек – Белинда Бенчич прямая трансляция матча 09.07.2023

До сих пор главной соперницей на текущем турнире для Иги Швентек была она сама. В первом круге она уверенно в двух сетах выиграла у китаянки Чжу Линь, во втором у испанки Сары Соррибес-Тормо. Причем оба поединка напоминали недавнее победное шествие польки на Ролан Гаррос, где она примерно так же громила своих соперниц. Чжу Линь Ига отдала четыре гейма, Соррибес-Тормо всего два, а второй сет взяла под ноль. Но мы же знаем, что у Швентек с Уимблдоном пока не складывается, лучшим ее достижением на этом турнире является выход как раз в четвертый раунд. Первый раз это случилось в 2021 году и вот теперь. Уже во втором сете третьего круга против хорватки Петры Мартич у первой ракетки мира возникли проблемы. Матч она все равно выиграла в двух сетах, но и показала свои уязвимости. Точнее, она сама начинает отдавать инициативу соперникам на ровном месте. Именно в этом зачастую и кроется причина ее поражений и не только на Уимблдоне. Сумеет справится с этим, выиграет турнир, нет — может зачехлить ракетку уже после предстоящего матча.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Белинда Бенчич точно самая серьезная соперница для Швентех из всех, которые были на турнире. Во-первых, швейцарка входит в двадцатку сильнейших уже долгое время, ее игра отличается стабильностью. На каком-либо другом покрытии мы бы сказали, что у нее нет шансов, но только не на траве. Во-вторых, соперницы у Белинды были посерьезнее. В первом круге она играла против хозяйки корта Кэти Суон и не позволила усомниться в своем превосходстве, выиграв в двух сетах. Во втором ее соперницей была американка Даниэль Коллинс. Вот тут уже была более серьезная борьба, сначала соперницы выиграли по сету, и судьба поединка решалась на супертай-брейке, где Бенчич показала свое хладнокровие и выиграла со счетом 10 : 2. Наконец, в предыдущем матче она играла с другой польской теннисисткой Магдой Линетт, которая до этого смотрелась очень уверенно, но Белинда вообще не оставила ей шансов, отдав только четыре гейма. Бенчич довольно опытная теннисистка, в ее послужном списке восемь побед на турнирах WTA, а на мейджорах лучшим ее достижением является выход в полуфинал US Open.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Швентек — 1

победы/поражения Швентек в 2023 году — 41/6

победы/поражения Швентек на траве — 6/0

рейтинг ATP Бенчич — 14

победы/поражения Бенчич в 2023 году — 23/7

победы/поражения Бенчич на траве — 3/0

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Швентек — Бенчич

Победная серия Иги Швентек насчитывает уже тринадцать матчей, причем в одиннадцати из них она выигрывала в двух сетах. Для Белинды Бенчич выход в четвертый круг Уимблдона уже большой успех, ранее она дальше второго круга не проходила.

Статистика личных встреч Швентек — Бенчич

Соперницы встречались трижды, и Бенчич знает, как выигрывать у Швентек. Счет, правда, 2 – 1 в пользу польской теннисистки, тем не менее два года назад на US Open в том же четвертом круге Белинда выиграла в двух сетах с одним длительным тай-брейком. Две победы Иги над швейцаркой были одержаны на турнирах в Австралии. Все матчи проходили на харде.

Прогноз на матч Швентек — Бенчич

Ждет ли нас сенсация? В нее верится слабо. Все же Швентек обладает большим опытом и показывает более разнообразный теннис. Порой он весьма прямолинеен со ставкой на силу и мощь, но пока он позволяет побеждать. При всем уважении к Бенчич все же это не та соперница, которая остановит польку. Букмекеры считают так же. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,14, успех Белинды оценивается коэффициентом 5,80.

Наш прогноз: вполне возможно, матч растянется на все три сета, у Бенчич есть на этом турнире опыт игры на тай-брейке, у Швентек его нет, но это мало о чем говорит. Рекомендуем поставить на победу первой ракетки с тоталом больше 19,5.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023