Первое серьезное испытание лучшую теннисистку мира на данный момент Игу Швентек будет ждать в матче четвертого круга Уимблдонского турнира против швейцарки Белинды Бенчич. Матч состоится 9 июля, начало не ранее 17:30 по московскому времени.

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Швентек — Бенчич прогноз на матч Уимблдон 2023

Теннисистки сыграют на Центральном корте турнира. Прямую видеотрансляцию встречи соперниц болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

С каждым годом и с каждым турниром Ига Швентек играет все увереннее, и сложно усомниться в ее превосходстве. Но как только приходит время турниров на травяном покрытии ее сила и уверенность нивелируются недостатками. Полька трижды побеждала на Ролан Гаррос, выигрывала Открытый чемпионат США, доходила до полуфинала на Australian Open, но на Уимблдоне камнем преткновения является четвертый круг. Сложно поверить, но Ига может впервые пробиться в четвертьфинал самого престижного турнира в теннисе на траве. При этом неудачи здесь не мешают ей уже длительное время оставаться первой ракеткой мира причем с довольно солидным преимуществом над остальными.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Белинда Бенчич уже давно на слуху, регулярно заканчивает сезоны в числе двадцати сильнейших теннисисток планеты, имеет победы на десяти турнирах WTA Tour, но на мейджорах пока не складывается. Был у нее свой звездный час в 2019 году, когда она дошла до полуфинала US Open, но это и все. Четвертый круг предел ее мечтаний, и сейчас она вновь находится на грани. Проблема зачастую связана с психологией. В трех предыдущих матчах она доказала, что с мастерством и характером у нее все в порядке. Нужно просто верить в свои силы, выходить на корт и доказывать. Получится поверить в себя в предстоящем поединке, ее может ждать успех. Да и почему бы не стать автором главной сенсации?

Тем более Белинда уже побеждала Швентек не далее как два года назад и тоже на мейджоре US Open. В общей сложности соперницы пересекались на кортах трижды, в двух других поединках верх брала полька. Сейчас ее шансы оцениваются тоже гораздо предпочтительнее. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,14, выигрыш Бенчич оценивается коэффициентом 5,80.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023