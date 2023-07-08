В четвертом круге Уимблдонского турнира встретятся итальянский теннисист Янник Синнер и колумбиец Даниэль Элахи Галан. Матч состоится 9 июля, начало не ранее 18:45 по московскому времени.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Уимблдон: Янник Синнер – Даниэль Элахи Галан прямая трансляция матча 09.07.2023

Янник Синнер один из самых перспективных игроков нового молодого поколения, куда входят Карлос Алькарас, Хольгер Руне и некоторые другие игроки чуть постарше. У итальянца уже в коллекции есть четвертьфиналы всех турниров Большого шлема, в том числе и Уимблдона, где на этой стадии он играл в прошлом году и был очень близок к полуфиналу. Его соперником был никто иной как Новак Джокович. Синнер уверенно выиграл первые два сета, но в дальнейшем потерял нити управления игрой и проиграл три партии подряд. Однако тот матч показал, что Янник готов к куда большим успехам, но пока не получается. В карьере у него есть семь титулов на турнирах АТР, он вошел в десятку лучших теннисистов мирового рейтинга и с апреля удерживает свои позиции. На нынешнем турнире все свои матчи итальянец провел очень уверенно. В первом отдал лишь шесть геймов аргентинцу Хуану Мануэлю Серундоло. Во втором круге ему противостоял еще один аргентинец Диего Шварцман, исход получился тем же. В предыдущей игре против француза Кантена Алиса пришлось играть четыре сета. В первом Янник уступил, но затем в трех других партиях выиграл очень уверенно.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Соперник у него неожиданный. Мало кто думал, что Даниэль Элахи Галан может так далеко зайти на травяных кортах, да еще и на Уимблдоне. Ранее он дальше третьего раунда на турнирах Большого шлема вообще не поднимался. Нет у него в карьере и побед на турнирах АТР. Причем непонятно откуда у колумбийца появилась такая прыть на траве. Готовился к Уимблдону он на турнире в Истбурне, где успешно прошел квалификацию, но проиграл в первом же матче основной сетки турнира американцу Максиму Кресси. По идее и в первом матче Уимблдона Галан должен был проигрывать более рейтинговому японцу Йошихито Нишиоке, но случилось маленькая сенсация. Дело даже не в победе, а в разгромном счете. Интересно, что два следующих поединка колумбиец проводил против более-менее равных себе теннисистов. С немцем Оскаром Отте пришлось играть четыре сета, а с Микаэлем Имером из Швеции все пять. Причем в игре было два тай-брейка, и сил теннисисты затратила много. Пятый сет Галан выиграл со счетом 6 : 1.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Синнера — 8

победы/поражения Синнера в 2023 году — 35/10

победы/поражения Синнера на траве — 6/2

рейтинг ATP Галана — 85

победы/поражения Галана в 2023 году — 19/18

победы/поражения Галана на траве — 5/1

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Синнер — Галан

Синнер удачно играет на Уимблдонском турнире, из последних восьми матчей он выиграл в семи. Даниэль Элахи Галан тоже неплохо чувствует себя на травяном покрытии, он выиграл семь таких матчей из последних девяти.

Статистика личных встреч Синнер — Галан

Соперники встречались всего один раз в 2021 году в рамках Кубка Дэвиса. Итальянская сборная принимала своих соперников на харде, и Синнер уверенно выиграл у Галана в двух сетах.

Прогноз на матч Синнер — Галан

Синнер младше своего соперника на шесть лет, но объективно сильнее по многим параметрам. Как это часто бывает в случае таких взлетов как у Галана, он показывает свой лучший теннис как минимум в этом году. Однако и соперников уровня первой десятки у колумбийца пока не было. Янник явный фаворит предстоящего поединка, что отмечают и букмекеры. Winline предлагает на победу итальянца коэффициент 1,04, успех Галана оценивается коэффициентом 12,00.

Наш прогноз: все в этом матче говорит не в пользу Галана, меньший опыт и мастерство, больше затраченных сил в третьем круге, поэтому Синнер должен без особого труда справляться со своим соперником. Вопрос в количестве сетов, один колумбиец способен зацепить. Предлагаем поставить на тотал больше 34,5.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023